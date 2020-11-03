3 ноября неблагополучный день: что лучше не делать в эту дату

Православные в этот день вспоминают о святом Иларионе

Какой сегодня праздник. В этот день христиане чтят память преподобного Илариона Великого и Илариона Псковоезерского, которые жили в III-IV вв. и в XV веке соответственно.

Илларион Великий проживал на территории современной Палестины, а Илларион Псковоезерский – рядом с Чудским озером. Илларион Великий проходил обучение в Александрии, но вскоре вернулся на родину и начал жить с отшельниками неподалеку от Газы.

Когда ему исполнилось 18 лет, юноша ушел в монастырь. Свое служение Богу в монастыре Иларион проводил в смирении и кротости, послушании своему духовному наставнику и вскоре за добродетельную и строгую жизнь был избран настоятелем. Об этом пишет Спутник Литва.

Святого очень любили и уважали, каждый стремился получить у него духовный совет и молитвенную помощь. Но он никогда не гордился. После многих лет настоятельского служения в монастыре Господь призвал Илариона на еще более сложный подвиг и труд.

В народе 3 ноября называли Иларионовым днем. С этого дня начинала заметать пороша, и, хотя ночи были уже морозными и снежными, солнце днем прогревало землю, поэтому было довольно грязно. В связи с этим возникла присказка, что первая пороша – не путь.

На Илариона осматривали деревья. Если листья с них опадали не полностью, то ожидали холодную зиму. Основной же приметой было выпадение снега. Если он выпадал на сырую землю и при этом не таял, то весной стоило ждать раннего цветения подснежников. Если снег ложился на мерзлую землю, то следующий год обещал быть богатым на урожай зерновых.

Из-за неблагоприятных погодных условий дорога становилась непролазной, что мешало нормальной езде. Крестьяне считали, что в этот день собираться в путешествие нельзя, поскольку это сулит несчастье.

Что нельзя делать в этот день

В этот день нельзя собираться в дорогу, иначе сулит несчастье;

Нельзя ничего поднимать с дороги, поскольку это принесет несчастье;

Нельзя испражняться на дороге, иначе это принесет тяжелую болезнь.

Как мы ранее писали, в ноябре украинцы будут отдыхать девять дней.