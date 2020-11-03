3 листопада неблагополучний день: що краще не робити в цю дату

Православні у цей день згадують про святого Іларіона

Яке сьогодні свято. В цей день християни вшановують пам'ять преподобного Іларіона Великого і Іларіона Псковоезерського, які жили в III-IV ст. і в XV столітті відповідно.

Іларіон Великий проживав на території сучасної Палестини, а Іларіон Псковоезерський – поруч з озером Чудським. Іларіон Великий проходив навчання в Олександрії, але незабаром повернувся на батьківщину і почав жити з відлюдниками неподалік від Гази.

Коли йому виповнилося 18 років, юнак пішов у монастир. Своє служіння Богу у монастирі Іларіон проводив у смиренні і покірності, слухняності своєму духовному наставнику і незабаром за доброчесну і сувору життя був обраний настоятелем. Про це пише Супутник Литва.

Святого дуже любили і поважали, кожен прагнув отримати у нього духовну раду та молитовну допомогу. Але він ніколи не пишався. Після багатьох років настоятельского служіння у монастирі Господь закликав Іларіона на ще більш складний подвиг і працю.

У народі 3 листопада називали днем Іларіоновим. З цього дня починала замітати пороша, і, хоча ночі були вже морозними і сніжними, а вдень сонце прогрівало землю, тому було досить брудно. У зв'язку з цим виникла приказка, що перша пороша – не шлях.

На Іларіона оглядали дерева. Якщо листя з них опадали не повністю, то очікували холодну зиму. Основною прикметою було випадання снігу. Якщо він випадав на сиру землю і при цьому не танув, то навесні варто було чекати раннього цвітіння пролісків. Якщо сніг лягав на мерзлу землю, то наступний рік обіцяв бути багатим на врожай зернових.

Через несприятливі погодні умови дорога ставала непролазною, що заважало нормальній їзді. Селяни вважали, що в цей день збиратися в подорож не можна, оскільки це обіцяє нещастя.

Що не можна робити в цей день

В цей день не можна збиратися в дорогу, інакше обіцяє нещастя;

Не можна нічого піднімати з дороги, оскільки це принесе нещастя;

Не випорожнюватися на дорозі, інакше це принесе важку хворобу.

Як ми раніше писали, в листопаді українці відпочиватимуть дев'ять днів.