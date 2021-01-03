3 января не желайте здоровья и не давайте обещаний: что можно и нельзя делать в Петров день
Какой сегодня праздник. 3 января православные христиане чтут память митрополита Киевского и всея Руси (после объединения митрополий патриархом Константинопольским - и митрополита Киевского и Галицкого) святителя и чудотворца Петра.
Петр Ратенский жил между XIII и XIV веками, прославился и как монах, и как церковный деятель, и как государственник во время монгольского нашествия и княжеских междоусобиц. После смерти был причислен к лику святых.
В народе праздник прижился под названием Петров день или день Петра-полукорма, так как в этому времени у людей обычно оставалась только половина запасов, заготовленных на зиму.
В этот день именины отмечают: Петр, Ульяна, Сергей, Михаил, Юлиана, Никита.
3 января христиане чтят память митрополита Киевского и всея Руси Петра (фото: deiverbo.com)
Традиции этого дня
В эту дату в старину отпугивали нечистую силу от своих жилищ. Для этого принято было положить серебряный предмет - например, маленькую ложечку - на видное место. Верили, что тогда не только зло не проникнет в дом, но и недобрые люди на пути не повстречаются.
Еще одной особенностью даты считали толкование снов, которые приснились этой ночью - люди считали их вещими и пытались разгадать скрытый смысл таких сновидений. Согласно поверьям, если во сне явилась птица - стоит ждать успеха в делах, если еда - то это к бедности, если вино - к удаче в любви, если объятия с кем-либо - к разлуке, если кровь - ко встрече с дальними родственниками, а вот если мыло - то к смерти.
Что нельзя делать в этот день
- В этот праздник не принято было никому желать счастья и здоровья - суеверные верили, что в таком случае произойдет все ровно наоборот, и принесет болезни и горе.
- Строгим запретом было подглядывание и подслушивание, так как сулило болезни, связанные со зрением и слухом.
- Дурной приметой называли, если человек дает обещание.
- Нельзя ничего поднимать с земли, так как это могло привести к потерям.
Главные приметы в Петров день
- Какая погода на Петра, такая и в сентябре будет;
- Если сегодня много снега выпало - жди хороший урожай;
- Если холодно, но снега мало - лето будет жарким и засушливым;
- Если снег до этого дня еще не выпал, значит весь год будет тяжелым и неурожайным;
- Ярко-красный рассвет в Петров день предвещал скорую метель.
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