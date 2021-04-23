Есть 3 способа: Анита Луценко рассказала, как уменьшить икры ног

Каждый из нас имеет свою структуру тела. Она похожа, в основе, на фигуру мамы, папы или папиной мамы. Но речь идет, скорее, о длине конечностей и их форме и точно не касается количества жира.

"Структура тела - это то, что в нас заложено. И, если вы зебра, очень важно не тратить фанатично все силы и мысли на то, чтобы иметь ноги фламинго", - подчеркнула Анита.

Луценко добавила, что ноги зебры, конечно, могут стать похожими на ноги фламинго, но только в том случае, когда она будет истощена голодом и не совсем уже здорова.

"Ноги не станут длиннее. А икры из объемных не станут супертонкими (как у модели с длинной ног метр двадцать и весом 45 кг). Но, все же, немного изменить их вполне реально", - пообещала тренер.

Ноги - как у модели, это реально (фото: pexels.com)

Три способа уменшить икры от Аниты Луценко

1. Уменьшить общую прослойку жира

"В случае, если есть адекватно лишний жир, все будет зависеть от питания. И если ваше место отложения жира - это голени, то ждем, когда похудеет все тело, и в конце дойдет до икр.

2. Уменьшить отечность

Проверьте, есть ли варикоз. Отекают ли ноги. Носите ли вы спецгольфы (если да, то надевайте их на тренировку в том числе). Если введете себе в привычку регулярно ходить - это улучшит лимфоток.

3. Уделите время растяжке

Пытаться уменьшить размер самой мышцы - не очень логично. Лучше добавить больше растяжек и обратить внимание на общий процент жира в организме. Улучшайте лимфоток массажем и тренировками / движением", - посоветовала Анита.