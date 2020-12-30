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30 декабря - обратите внимание на сны: что можно и нельзя делать в этот день

Новина українською → Среда 30 декабря 2020 05:59
30 декабря - обратите внимание на сны: что можно и нельзя делать в этот день В этот день могут снится вещие сны (коллаж РБК-Украина)
Автор: Lite

30 декабря православная церковь почитает память святых Анания, Даниила, Мисаила и Азария. Отмечается, что в этот день часто снятся вещие сны, поэтому стоит быть крайне внимательным к деталям.

По преданию, за 600 лет до Рождества Христова жители Вавилона завоевали Иерусалим, и в числе пленников оказались указанные отроки. Царь Вавилона, чье имя было Навуходоносор, решил ввести их в свой двор, поскольку юноши были очень способными.

30 декабря - обратите внимание на сны: что можно и нельзя делать в этот день

Православная церковь почитает память святых Анания, Даниила, Мисаила и Азария (фото: ru.wikipedia.org)

В частности, царь планировал обучить юношей халдейским наукам, для чего окружил отроков роскошью и изобилием. Парни отказывались от излишеств, вели все это время скромный и аскетический образ жизни. За это Господь подарил им мудрость.

Однажды Навуходоносор решил возвести гигантскую статую, подобную ему, которой народ должен был поклоняться. Отроки отказались делать это, за что царь приказал их казнить. Однако Господь защитил их и те остались невредимыми, после чего правитель проникся уважением к последователям христианской веры.

Приметы этого дня

  • Какая погода на Даниила, таким и май будет.
  • Если на Даниила на деревьях появился иней, то на Святки будет теплая погода.
  • Метель началась – пчелы будут хорошо роиться.
  • Считается, что все сны на день пророка Даниила являются вещими.

Что нельзя в эту дату

  • Нельзя целовать спящих младенцев, ведь ребенок может серьезно заболеть.
  • Спящих деток нельзя кормить грудью, так как после этого они могут плохо расти и развиваться.

Кроме того, в этот день стоит обратить внимание на человека, который спит. По нему можно "прочитать", что его ждет. Если он смеется - ангелы радуются, если скрипит зубами - ангелы борются с демонами, однако, если человек говорит - долго не проживет.

Именины в этот день празднуют - Никита, Александр, Даниил, Денис, Иван, Николай, Петр, Степан.

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