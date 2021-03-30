30 марта - день Алексея: что можно и нельзя делать в этот праздник
30 марта христианами принято отмечать день памяти Парфения Киевского, настоящее имя которого - Краснопевцев Петр Иванович. Также отмечается День святого Алексея.
Все приметы и запреты этого дня - читайте в нашем материале ниже.
Поскольку рожден был в семье бедной, приходилось с детства терпеть лишения и быть трудолюбивым.
В молодости у Петра Ивановича было видение Духа Господнего в виде парящего в небе белоснежного голубя: С этого видения жажда чего-то лучшего запала в душу его, все земное ему опротивело, и тяжело было ему между людьми.
Обучение его проходило в Тульской духовной семинарии, которую он так и не закончил, поскольку отправился в Киево-Печерскую лавру. Стал начальником просфорни и нес это послушание более 12 лет.
Со временем Петр решил выучить Псалтирь наизусть и был пострижен в монахи в 1824 году. Он читал молитвы три раза в день, совершал пение и триста раз в день произносил песню "Богородице, Дево, радуйся". Умер святой 25 марта 1855 года.
Считалось, что с этого дня зима окончательно уходит, а приходит весна, солнце, тепло и надежда на лучшее будущее. Поэтому в этот день принято праздновать.
В течение дня люди пытаются закончить всю начатую работу. Новые дела лучше не начинать, так как они не будут успешными. А вот составить планы на будущее можно и даже нужно.
Сегодня можно помолиться Алексею, чтобы он благословил, принес удачу и успех, помог в жизни, работе и семье.
Главные приметы этого дня
- Теплая и солнечная погода предвещает хороший урожай;
- Какая сегодня погода, такая же будет и на Пасху;
- Если пчелы в этот день сделают облет, то будет хороший медосбор;
- Если Вы проснулись с ранними петухами - год будет продуктивным;
- Ручьи текут по дорогам - лето будет мокрым.
Что нельзя делать в этот день
- нельзя срубать березу;
- нельзя начинать новые дела;
- нельзя ссориться с родными;
- нельзя пребывать в плохом настроении;
- нельзя работать после заката.
В этот день на столе обязательно должен быть один из трех напитков: узвар, сбитень или березовый сок. Кто такой напиток выпьет, тот богат весь году будет.
Также богатство приносит мед, именно ему покровительствует Теплый Алексей.
В этот день именины празднует Алексей.
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