30 березня - день Олексія: що можна і не можна робити в це свято
30 березня християнами прийнято відзначати день пам'яті Парфенія Київського, справжнє ім'я якого - Краснопевцев Петро Іванович. Також відзначається День святого Олексія.
Всі прикмети і заборони цього дня - читайте в нашому матеріалі нижче.
Оскільки був народжений у бідній родині, доводилося з дитинства терпіти позбавлення і бути працьовитим.
В молодості у Петра Івановича було бачення Духа Господнього у вигляді ширяючого в небі білого голуба: З цього бачення жага чогось кращого запала в душу його, все земне йому опротивело, і тяжко було йому між людьми.
Навчання його проходило в Тульської духовної семінарії, яку він так і не закінчив, оскільки вирушив до Києво-Печерської лаври. Став начальником просфорни і ніс послух більше 12 років.
Згодом Петро вирішив вивчити Псалми напам'ять і був пострижений у ченці в 1824 році. Він читав молитви три рази в день, здійснював спів і триста разів на день виголошував пісню "Богородице, Діво, радуйся". Помер святий 25 березня 1855 року.
Вважалося, що з цього дня зима остаточно йде, а приходить весна, сонце, тепло і надія на краще майбутнє. Тому в цей день заведено святкувати.
Протягом дня люди намагаються закінчити всю розпочату роботу. Нові справи краще не починати, бо вони не будуть успішними. А от скласти плани на майбутнє можна і навіть потрібно.
Сьогодні можна помолитися Олексію, щоб він благословив, приніс удачу та успіх, допоміг у житті, роботі та сім'ї.
Головні прикмети цього дня
- Тепла і сонячна погода віщує добрий врожай;
- Яка сьогодні погода, така ж буде і на Великдень;
- Якщо бджоли в цей день зроблять обліт, буде добрий медозбір;
- Якщо Ви прокинулися з першими півнями - рік буде продуктивним;
- Струмки течуть по дорогах - літо буде мокрим.
Що не можна робити в цей день
- не можна зрубати березу;
- не можна починати нові справи;
- не можна сваритися з рідними;
- не можна перебувати в поганому настрої;
- не можна працювати після заходу сонця.
В цей день на столі обов'язково має бути один з трьох напоїв: узвар, збитень або березовий сік. Хто такий напій вип'є, той багатий весь році.
Також багатство приносить мед, саме йому протегує Теплий Олексій.
У цей день іменини святкує Олексій.
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