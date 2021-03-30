30 березня - день Олексія: що можна і не можна робити в це свято

30 березня християнами прийнято відзначати день пам'яті Парфенія Київського, справжнє ім'я якого - Краснопевцев Петро Іванович. Також відзначається День святого Олексія.

Всі прикмети і заборони цього дня - читайте в нашому матеріалі нижче.

Оскільки був народжений у бідній родині, доводилося з дитинства терпіти позбавлення і бути працьовитим.

В молодості у Петра Івановича було бачення Духа Господнього у вигляді ширяючого в небі білого голуба: З цього бачення жага чогось кращого запала в душу його, все земне йому опротивело, і тяжко було йому між людьми.

Навчання його проходило в Тульської духовної семінарії, яку він так і не закінчив, оскільки вирушив до Києво-Печерської лаври. Став начальником просфорни і ніс послух більше 12 років.

Згодом Петро вирішив вивчити Псалми напам'ять і був пострижений у ченці в 1824 році. Він читав молитви три рази в день, здійснював спів і триста разів на день виголошував пісню "Богородице, Діво, радуйся". Помер святий 25 березня 1855 року.

Вважалося, що з цього дня зима остаточно йде, а приходить весна, сонце, тепло і надія на краще майбутнє. Тому в цей день заведено святкувати.

Протягом дня люди намагаються закінчити всю розпочату роботу. Нові справи краще не починати, бо вони не будуть успішними. А от скласти плани на майбутнє можна і навіть потрібно.

Сьогодні можна помолитися Олексію, щоб він благословив, приніс удачу та успіх, допоміг у житті, роботі та сім'ї.

Головні прикмети цього дня

Тепла і сонячна погода віщує добрий врожай;

Яка сьогодні погода, така ж буде і на Великдень;

Якщо бджоли в цей день зроблять обліт, буде добрий медозбір;

Якщо Ви прокинулися з першими півнями - рік буде продуктивним;

Струмки течуть по дорогах - літо буде мокрим.

Що не можна робити в цей день

не можна зрубати березу;

не можна починати нові справи;

не можна сваритися з рідними;

не можна перебувати в поганому настрої;

не можна працювати після заходу сонця.

В цей день на столі обов'язково має бути один з трьох напоїв: узвар, збитень або березовий сік. Хто такий напій вип'є, той багатий весь році.

Також багатство приносить мед, саме йому протегує Теплий Олексій.

У цей день іменини святкує Олексій.