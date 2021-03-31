31 марта - день ангела Кирилла: что можно и нельзя делать в этот день
31 марта 2020 года православные христиане вспоминают святого Кирилла Иерусалимского, который жил приблизительно в 315 году.
Все приметы и запреты на день святого Кирилла - читайте ниже в нашем материале.
Свое детство святой провел в Иерусалиме, получил хорошее образование, его родители воспитывали в строгости и в христианском благочестии. Когда ему исполнилось 18 лет, он принял монашество, а в 345 году его посвятили в сан пресвитера. В 350 году умер архиепископ Иерусалимский Максим III и Кирилла поставили его приемником.
31 марта наши предки еще опасались заморозков. Люди говорили: "На Кирилла и спереди, и сзади — зима". И еще так: "На Кириллов марток продерет холодок".
Главные приметы этого дня:
- Если к этому дню на склонах появились первые цветы мать-и-мачехи, то в апреле будет тепло.
- Снег долго грудами лежит – у скота легкий год будет.
- Снег гладкий – к неурожаю, шершавый – к урожаю.
- Если в этот день появились комары – к солнечной и ясной погоде.
- Много комаров в лесу – хорошо уродят овес и ягоды.
- Мошкара кружится – к урожаю грибов.
- Если в этот день комара убьете, то вам простится сорок грехов.
- Если в этот день лебеди прилетели – будет тепло.
Что категорически нельзя делать в этот день:
- Не занимайте и не одалживайте деньги - иначе будет много долгов целый год.
- Нельзя стричь волосы и ногти – к мелким житейским неприятностям.
- Нельзя ходить в гости, чтобы свою удачу в чужом доме не оставить
Кроме Кирилла в этот день именины у Трофима.
Читайте также в нашем материале, календарь церковных праздников на апрель 2021 года.