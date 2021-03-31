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31 березня - день ангела Кирила: що можна і не можна робити в цей день

Новость на русском → Середа 31 березня 2021 05:59
31 березня - день ангела Кирила: що можна і не можна робити в цей день 31 березня Кирили відзначають іменини (Колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

31 березня 2020 року православні християни згадують святого Кирила Єрусалимського, який жив приблизно в 315 році.

Всі прикмети і заборони на день святого Кирила - читайте нижче в нашому матеріалі.

Своє дитинство святий провів в Єрусалимі, отримав хорошу освіту, його батьки виховували в строгості і в християнському благочесті. Коли йому виповнилося 18 років, він прийняв чернецтво, а в 345 році його висвятили в сан пресвітера. У 350 році помер архієпископ Єрусалимський Максим III і Кирила поставили його приймачем.

31 березня наші предки ще побоювалися заморозків. Люди говорили: "На Кирила і спереду, і ззаду — зима". І ще так: "На Кирилов марток продере холодок".

Головні прикмети цього дня:

  • Якщо до цього дня на схилах з'явилися перші квіти мати-й-мачухи, то у квітні буде тепло.
  • Сніг довго купами лежить – у худоби легкий рік.
  • Сніг гладкий – до неврожаю, шорсткий – до врожаю.
  • Якщо у цей день з'явилися комарі – до сонячної та ясній погоді.
  • Багато комарів у лісі – добре вродять овес і ягоди.
  • Мошкара паморочиться – до урожаю грибів.
  • Якщо у цей день комара вб'єте, то вам проститься сорок гріхів.
  • Якщо у цей день лебеді прилетіли – буде тепло.

Що категорично не можна робити в цей день:

  • Не займайте і не позичайте гроші - інакше буде багато боргів цілий рік.
  • Не можна стригти волосся і нігті – до дрібних життєвих негараздів.
  • Не можна ходити в гості, щоб свою удачу в чужому домі не залишити

Крім Кирила в цей день іменини у Трохима.

Читайте також у нашому матеріалі, календар церковних свят на квітень 2021 року.

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