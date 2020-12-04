4 декабря - Введение в храм Пресвятой Богородицы: что нельзя делать и главная молитва

Православные в этот день идут в церковь и молятся Богородице (коллаж РБК-Украина)

Какой сегодня праздник. В этот день верующие отмечают праздник Введения в храм Пресвятой Богородицы. У родителей Пресвятой Богородицы Иоакима и Анны не было детей, и они пообещали, что если у них появится ребенок, то они отдадут его на службу Богу в Иерусалимский храм.

Всевышний услышал их молитвы и подарил им дочь, которую назвали Марией. Когда девочке исполнилось три года, родители с ней пришли в храм и отдали ее первосвященнику Захарии. Пресвятая Богородица долгое время была в храме, до помолвки со святым Иосифом.

Стоит отметить, что праздник Введения в храм Пресвятой Богородицы относится к двунадесятым непереходящим праздникам православной церкви, который широко распространился в IX веке.

В этот день рыбаки спешили сделать последнюю рыбалку, ведь когда лед окрепнет, рыба будет уже невкусной. В этот день разрешалось употреблять немного рыбы, подсолнечного масла и церковного вина.

В этот день, несмотря на пост, устраивали роскошные ярмарки. Начинались катания на санках.

В этот день православные отмечают праздник Введения в храм Пресвятой Богородицы (фото:pravmir.ru)

Все приметы 4 декабря

Если сегодня будут сильные морозы, то стоит ждать суровую зиму;

Если пошел снег, значит к весне он уже не растает;

Если будет морозный день, значит лето обещает быть жарким;

Если вы хотите, чтобы весь год в семье все были здоровы и водились деньги, то нужно, чтобы в дом первым зашел молодой красивый мужчина с деньгами.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя веселиться. Церковь не поощряет этого.

Не стоит в этот день заходить утром в чужой дом, чтобы избежать нареканий, что вы принесли несчастье.

В этот день нельзя впускать к себе домой старых, немощных и бедных людей, поскольку в семье могут начаться проблемы со здоровьем.

Сегодня не нужно никому ничего занимать, поскольку из-за этого в ваш дом может постучаться беда.

В этот день нельзя делать работу по дому - стирать, шить, убирать.

Молитва Пресвятой Богородице

Эту молитву надо прочитать женщинам перед иконой или образком Введения во храм Пресвятой Богородицы.

К кому я буду обращаться, Владычица, к кому припаду в печали, если не к Тебе, Царице Небесная? Кто плач мой услышит и воздыхание примет, если не ты, Пренепорочная, надежда христиан и прибежище нам, грешным? Кто лучше тебя в несчастье защитит? Услышь мольбу мою и наклони свое ухо ко мне, Владычица и Мать Бога моего! Не презри ищущего твоей помощи и не отвергни меня грешного, Царица Небесная.

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