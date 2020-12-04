4 грудня - Введення в храм Пресвятої Богородиці: що не можна робити і головна молитва

Православні у цей день йдуть до церкви і моляться до Богородиці (колаж РБК-Україна)

Яке сьогодні свято. В цей день віруючі відзначають свято Введення у храм Пресвятої Богородиці. У батьків Пресвятої Богородиці Йоахіма та Анни не було дітей, і вони пообіцяли, що якщо у них з'явиться дитина, то вони віддадуть її на службу Богові у Єрусалимський храм.

Всевишній почув їхні молитви і подарував їм дочку, яку назвали Марією. Коли дівчинці виповнилося три роки, батьки з нею прийшли до храму і віддали її первосвященику Захарії. Пресвята Богородиця довгий час була в храмі, до заручин зі святим Йосифом.

Варто відзначити, що свято Введення у храм Пресвятої Богородиці належить до неперехідних свят православної церкви, яке широко розповсюдилося в IX столітті.

В цей день рибалки поспішали зробити останню риболовлю, адже коли лід зміцніє, риба буде вже несмачною. В цей день дозволялося вживати трохи риби, соняшникової олії та церковного вина.

В цей день, незважаючи на пост, влаштовували розкішні ярмарки. Починалися катання на санках.

В цей день православні відзначають свято Введення у храм Пресвятої Богородиці (фото:pravmir.ru)

Всі прикмети 4 грудня

Якщо сьогодні будуть сильні морози, то варто чекати на сувору зиму;

Якщо пішов сніг, значить до весни він вже не розтане;

Якщо буде морозний день, значить літо обіцяє бути жарким;

Якщо ви хочете, щоб весь рік у сім'ї всі були здорові і водилися гроші, то треба, щоб в будинок першим зайшов молодий красивий чоловік з грошима.

Що не можна робити сьогодні

В цей день не можна веселитися. Церква не заохочує цього.

Не варто в цей день заходити вранці в чужий будинок, щоб уникнути нарікань, що ви принесли нещастя.

В цей день не можна впускати до себе додому старих, немічних та убогих людей, оскільки в сім'ї можуть початися проблеми зі здоров'ям.

Сьогодні не потрібно нікому нічого позичати, оскільки через це у ваш будинок може постукати біда.

В цей день не можна робити роботу по дому - прати, шити, прибирати.

Молитва до Пресвятої Богородиці

Цю молитву треба прочитати жінкам перед іконою або образком Введення в храм Пресвятої Богородиці.

До кого я буду звертатися, Володарка, до кого припаду у сумі, якщо не до Тебе, Царице Небесна? Хто плач мій почує і воздихання прийме, якщо не ти, Пренепорочна, надія християн і притулок нам, грішним? Хто краще за тебе в нещастя захистить? Почуй молитву мою і нахили своє ухо до мене, Володарка і Мати Бога мого! Не презри шукаючу твоєї допомоги і не відкинь мене грішного, Цариця Небесна

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