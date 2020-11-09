5 книг осени для уютного чтения: эти истории никого не оставят равнодушными

Сезон уютных свитеров и пожелтевших листьев официально открыт. Вечера становятся короче, поэтому предлагаем провести их с книгой. В осенней подборке новинки литературы от мировых авторов. Трогательные истории будут согревать в то время, когда вам не хочется вылезать из-под одеяла.

Сейчас украинские книгоиздатели переживают не лучшие времена, и все же печатают качественные новинки. "Місячне сяйво", "Сповідь книгаря", "Змарновані мрії" - это те книги, с которыми стоит ознакомиться. Истории этих книг никого не оставят равнодушными. Они о жизни и воспоминаниях, про надежды, близких и родных, о судьбе и мечте, богатстве и сложностях, об изменениях в мире, а также о тех, кто всегда остается рядом.

"Місячне сяйво", Майкл Шебон

Виртуозная выдумка, замаскированная под искреннюю исповедь от Майкла Шебона - американского писателя и сценариста, обладателя Пулитцеровской премии. Эта трогательная история жизни героя, полна настоящей любви, отваги, безрассудства и потери, стала бестселлером New York Times и Amazon.

"Місячне сяйво" - это удивительная история воспоминаний центрального персонажа книги. История, полная любви и безрассудства, отваги и невосполнимых потерь. В единое целое Майкл Шебон объединил любовь к ракетостроению в противовес реальности, войну и любовь, семейные тайны, чувственность и романтические воспоминания. Сюжет книги автор проложил сквозь время от военной Германии до современной Америки. Он рассказал, как изменилась жизнь до войны и после, и каким образом это время повлияло на жизнь главного героя, прикованного к кровати дедушки рассказчика книги.

В его хаотичных сказаниях есть более существенная логика - память.

За останні десять днів він розповів мені про своє життя дев’яносто відсотків того, що я про нього знаю.

Книга Майкла Шебона культивирует силу семейных связей и едва ощутимую потерю несгибаемых воспоминаний. "Місячне сяйво" - наполненная эмоциями автобиографическая история семьи, жизнь неординарной талантливой личности и чувственная история любви, построенная на скрытых истинах.

Коли я помру, запиши все це. Поясни все. Можеш запхати туди купу своїх метафор. І розмісти все в хронологічному порядку, а не так, як я тобі тут наплів. Почни з ночі, коли я народився - з другого березня 1915 року. Тієї ночі було місячне затемнення. Знаєш, що це таке?

"Сповідь книгаря", Шон Байзелл

Радість доторкнутися до книжки, яка подарувала світові певні культурні чи суспільні цінності - це, безперечно, найбільша розкіш, яку дарує наше ремесло.

Автор книги Шон Байзелл - владелец одного из крупнейших букинистических магазинов Шотландии. Еще в 2010 году он начал вести страницу в Фейсбуке, где рассказывал о буднях книжного магазина, а впоследствии написал мемуары. В книжке год из его жизни, где он как продавец старых книг ведет финансово неустойчивый бизнес в 2015 году и пытается удержаться на плаву. Эта книга - настоящая исповедь Брайтеля про все правды и неправды этого ремесла. Книжная торговля здесь описана автором во всей ее красе и капризах. Шон неисправимый реалист и пишет обо всем с чрезмерной честностью.

Поэтому это откровенный рассказ о том, как выживают маленькие магазины, Amazon смертельно дышит в спину, а посетители заглядывают скоротать время, а не что-то купить.

Биографическая история гарантированно понравится книголюбам и тем, кто хоть раз мечтал работать в книжном магазине. Миллион книг на выбор, сотни книжных полок, кошка из книжного магазина, а после того, как вы приобретете книгу, можно просто спуститься к морю, чтобы сесть и прочитать ее. Но в этом магазине посетителей не встречает ее радостный владелец. В оригинальной книге взгляд Байзелла на жизнь, любовь и продажа книг разным чудакам.

У 2001 році, незабаром по тому, як придбав книгарню, я купив скелет у натуральний розмір (поняття не маю, навіщо він мені, але я його досі не викинув - тепер сидить у книгарні зі скрипочкою в руках). Я збирався підвісити його зі стелі, але тимчасово вмостив у крісло перед каміном і вклав у кістляві пальці "Ілюзію Бога" Річарда Докінза. Саме тоді у книгарню зайшов священник.. Я почув із надр крамниці гучний регіт, а тоді він з’явився і заявив: - Коли настане мій час, хочу, щоб мене знайшли саме так.

"Шалено багаті азійці", Кевин Кван

Существует немало историй о богатых людях и автор этой книги решил описать не просто богатство, а невероятную роскошь, что может почувствовать даже читатель. Это та книга, которая поможет забыть о повседневности.

Рейчел Чу и ее парень Ник являются профессорами в Нью-Йоркском университете. Они любят друг друга, и Ник предлагает вместе провести летний отпуск на его родине. Девушка соглашается на путешествие даже не подозревая, что ее ждет. Она попадает в закрытую общину, где доходы исчисляются миллиардами, а круг общения составляют самые влиятельные лица Азии. Оказывается, что Ник из влиятельной династии китайцев, которые много десятилетий назад поселились в Сингапуре. Эти люди не любят пускать в свою жизнь незнакомцев, опасаясь за свое состояние и репутацию. Всего персонажей в книге очень много и все они богатые и сумасшедшие, драматические и смешные.

Несмотря на то, что сюжет книги можно назвать классическим и легким, он содержит глубокий подтекст. Здесь и историческая память, нюансы азиатского прорыва, традиции и классовое неравенство. Поэтому чистая и наивная героиня, которая несмотря на азиатскую внешность, имеет американское сердце, позволяет увидеть множество нюансов иной культуры.

"Шалено багаті азійці" - несколько сатирическая книга о расточительности, любови и преданности. Кевин Кван оставляет финал открытым. Поэтому у читателей есть простор для воображения и размышлений о счастливом окончании истории.

"Змарновані мрії", Мишель Бюсси

Найкращі історії кохання ніколи не вмирають. Вони продовжують жити в наших спогадах і жорстких збігах, які винаходить наш розум.

Эта очень эмоциональная и запутанная книга идеально подходит к осенней атмосфере.

Автор разделяет книгу на четыре части и ведет рассказ из четырех мест: Монреаля, Сан-Диего, Барселоны и Джакарты. История берет начало в 1999 году, а завершается в 2019 году. Поэтому в книге 20 лет скрытых эмоций Натали и подавленных чувств. Это история любви вне времени и вне границ, в которой живет главная героиня романа. На первый взгляд женщина имеет все, что можно желать для семейного счастья: любимый муж, две взрослые дочери, дом на берегу Сены, любимая работа бортпроводницы. Вдруг череда странных совпадений заставляет ее вспомнить эпизод из молодости, который касается ее древней тайны. Автор скупо и постепенно раскрывает все элементы истории, поэтому складывается впечатление, что этот персонаж сошел с ума.

Кто пытается заставить Натали вновь пережить эту загадку, которая едва не унесла жизнь? Когда прошлое и настоящее повторяются настолько, что не поддаются рациональному объяснению? Драматическая история в книге несколько приобретает черты триллера. Но самой большой загадкой становится сердце героини. С ним не может справиться разум. Воспоминания становятся ярче, чем можно было представить, а прошлое никогда не останется в секрете. Ситуации в книге мастерски подобраны. Присутствует неопределенность, а читателям действительно захочется узнать причину этих совпадений.

"Старша Едда"

"Старша Едда" - древнейшая сборник эпических произведений исландской литературы. Это памятник древнеисландской словесности и образец классического эпоса. На украинский язык произведение впервые перевел Виталий Кривонос. "Старша Едда" объединяет многочисленные мифы и легенды скандинавского культурного пространства. В древних песнях содержатся основные современные знания по скандинавской мифологии. Величественные картины создания мира, приключения Тора, Локи и Одина, кровавая драма при дворе повелителя гуннов Атли - образы героев и сюжеты до сих пор вдохновляют художников. Для лучшего понимания произведения книга содержит комментарии, а еще иллюстрации Уильяма Коллингвуда из англоязычного издания 1908 года.

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