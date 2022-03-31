Эти 5 советов помогут вам восстановить сон во время войны

Война психологически повлияла на всех нас без исключения. Многие даже спустя более месяца военных действий не могут наладить режим сна или подрываются среди ночи от звука сирены... Но эксперты советуют постараться вернуться к привычному режиму.

Эксперты в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" озвучили несколько техник, которые помогут уснуть и восстановить силы.

Как наладить режим сна

Чтобы ночные сигналы воздушных тревог, невероятное количество новостей, переживания за родных и постоянная психологическая нагрузка не свели вас с ума, постарайтесь придерживаться нескольких простых советов.

Дежурство

Если вы не единственный взрослый - следите за сигналами поочередно. Так у каждого будет по несколько часов непрерывного сна.

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Ночью воздушные тревоги звучат чаще. Поэтому днем используйте любую возможность поспать.

Сон в укрытии

Если вынуждены ночевать там - сделайте спальное место в нем максимально удобным.

Вздремните!

Любой сон - полезен, даже по 15-20 минут, опираясь на стену или спинку стула.

Используйте техники расслабления

Целенаправленно, поочередно расслабляйте: мышцы лица, плечи, руки, ноги и мышцы туловища.

Простые советы, которые помогут наладить режим сна (фото: freepic.com)

7 простых шагов, которые позволят вам наконец-то выспаться

Недавно певица Светлана Тарабарова поделилась в Instagram несколькими советами, которые помогают ей уснуть в эти непростые времена.

Возможно, они помогут и вам.

Удобно сядьте или лягте. Закройте глаза, расслабьте веки. Представьте, вы лежите в приятной прохладной воде. Прикройте правую ноздрю большим пальцем правой руки. Расслабьте и выпрямите четыре пальца правой руки. Вдохните через левую ноздрю, а затем прикройте ее четырьмя свободными пальцами правой руки. При этом отпустите большой палец из правой ноздри и выдохните через нее. Повторяйте цикл в течение нескольких минут. Вдыхайте через левую ноздрю, прикрывая правую большим пальцем, выдыхайте через правую, прикрывая левую ноздрю остальными пальцами. Продолжайте, пока дыхание не станет очень медленным и спокойным. Тогда ваш мозг станет менее тревожным, и вы сможете заснуть.

Светлана Тарабарова с ребенком (фото: instagram.com/tarabarova)