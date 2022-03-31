Ці 5 порад допоможуть вам відновити сон під час війни

Війна психологічно вплинула на всіх нас без винятку. Багато хто навіть через більш ніж місяць воєнних дій не може налагодити режим сну або підривається серед ночі від звуку сирени... Але експерти радять постаратися повернутися до звичного режиму.

Спеціалісти в програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" озвучили кілька технік, які допоможуть заснути і відновити сили.

Як налагодити режим сну

Щоб нічні сигнали повітряних тривог, неймовірна кількість новин, переживання за рідних і постійне психологічне навантаження не звели вас з розуму, постарайтеся дотримуватися кількох простих порад.

Чергування

Якщо ви не єдиний дорослий - стежте за сигналами по черзі. Так у кожного буде по кілька годин безперервного сну.

Зсув графіка

Вночі повітряні тривоги звучать частіше. Тому вдень використовуйте будь-яку можливість поспати.

Сон в укритті

Якщо змушені ночувати там - зробіть спальне місце в ньому максимально зручним.

Подрімайте!

Будь-який сон - корисний, навіть по 15-20 хвилин, спираючись на стіну або спинку стільця.

Використовуйте техніки розслаблення

Цілеспрямовано, по черзі розслабляйте: м'язи обличчя, плечі, руки, ноги і м'язи тулуба.

Прості поради, які допоможуть налагодити режим сну (фото: freepic.com)

7 простих кроків, які нарешті дозволять виспатися

Нещодавно співачка Світлана Тарабарова поділилася в Instagram кількома порадами, які допомагають їй заснути в ці непрості часи.

Можливо, вони допоможуть і вам.

Зручно сядьте або ляжте. Закрийте очі, розслабте повіки. Уявіть, ви лежите в приємній прохолодній воді. Прикрийте праву ніздрю великим пальцем правої руки. Розслабте і випряміть чотири пальці правої руки. Вдихніть через ліву ніздрю, а потім прикрийте її чотирма вільними пальцями правої руки. При цьому відпустіть великий палець з правої ніздрі і видихніть через неї. Повторюйте цикл протягом декількох хвилин. Вдихайте через ліву ніздрю, прикриваючи праву великим пальцем, видихайте через праву, прикриваючи ліву ніздрю іншими пальцями. Продовжуйте, поки дихання не стане дуже повільним і спокійним. Тоді ваш мозок стане менш тривожним, і ви зможете заснути.

Світлана Тарабарова з дитиною (фото: instagram.com/tarabarova)