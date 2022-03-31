Эти 5 советов помогут вам восстановить сон во время войны

Как наладить режим сна

Чтобы ночные сигналы воздушных тревог, невероятное количество новостей, переживания за родных и постоянная психологическая нагрузка не свели вас с ума, постарайтесь придерживаться нескольких простых советов.

Дежурство

Если вы не единственный взрослый - следите за сигналами поочередно. Так у каждого будет по несколько часов непрерывного сна.

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Ночью воздушные тревоги звучат чаще. Поэтому днем используйте любую возможность поспать.

Сон в укрытии

Если вынуждены ночевать там - сделайте спальное место в нем максимально удобным.

Вздремните!

Любой сон - полезен, даже по 15-20 минут, опираясь на стену или спинку стула.

Используйте техники расслабления

Целенаправленно, поочередно расслабляйте: мышцы лица, плечи, руки, ноги и мышцы туловища.

Простые советы, которые помогут наладить режим сна (фото: freepic.com)

7 простых шагов, которые позволят вам наконец-то выспаться

Недавно певица Светлана Тарабарова поделилась в Instagram несколькими советами, которые помогают ей уснуть в эти непростые времена.

Возможно, они помогут и вам.

Удобно сядьте или лягте. Закройте глаза, расслабьте веки. Представьте, вы лежите в приятной прохладной воде. Прикройте правую ноздрю большим пальцем правой руки. Расслабьте и выпрямите четыре пальца правой руки. Вдохните через левую ноздрю, а затем прикройте ее четырьмя свободными пальцами правой руки. При этом отпустите большой палец из правой ноздри и выдохните через нее. Повторяйте цикл в течение нескольких минут. Вдыхайте через левую ноздрю, прикрывая правую большим пальцем, выдыхайте через правую, прикрывая левую ноздрю остальными пальцами. Продолжайте, пока дыхание не станет очень медленным и спокойным. Тогда ваш мозг станет менее тревожным, и вы сможете заснуть.

Светлана Тарабарова с ребенком (фото: instagram.com/tarabarova)