6 декабря хорошенько закупитесь и не ругайтесь: что можно и нельзя делать сегодня

Какой сегодня праздник. 6 декабря христиане восточного обряда почитают святого отшельника и епископа Амфилохия Иконийского, которого прозвали также Отцом Церкви за просветительскую деятельность и активную борьбу против ереси в Малой Азии в IV веке.

Также православные в эту дату чтят память святителя Митрофана, который жил между XVII-XVIII веками - епископ прославился своей благотворительностью и щедростью, помогал и нищим и заботился об обездоленных, заслужив всеобщую любовь.

Именно в его честь праздник в народе и прижился под названием Митрофанов день или Митрофан. В эту дату традиционно устраивали шумные гуляния и веселые поездки на санях. Издавна 6 декабря также принято было вспоминать воинов и чтить их память. В современной Украине в этот день, кстати, отмечают профессиональный праздник всех военнослужащих - День Вооруженных сил Украины.

В этот день именины отмечают: Александр, Владимир, Татьяна, Макар, Анна, Николай, Алексей, Григорий, Иван, Иларион, Фекла.

6 декабря христиане чтят память святителя Митрофана (фото: mon-sofia.livejournal.com)

Традиции этого дня:

Издавна на украинских землях устраивали в Митрофанов день поездки на ярмарки на санях - люди старались хорошо закупиться (верили, что покупки в праздничный день принесут радость), и за сытным ужином устроить веселые игры. Но тут важно помнить о Рождественском посте, поэтому блюда на стол выставляли постные.

Девушки ворожили в этот вечер и гадали на замужество в канун праздника Екатерины. Для этого в чужом саду нужно было взять ветку вишни, затем поставить в кладовке, но чтобы ее никто не увидел. А уже на Рождество смотрели: если она расцветет, то в этом году будет свадьба.

Характерной особенностью в день Митрофана было вспоминать погибших воинов, а также гадать о судьбе тех, кото отправился в армию или пошел на войну. Способ был такой: нужно взять три буханки хлеба и положить в один из них крестик. Далее эти буханки оставляли на пороге, на лавке и на полке возле образов. Верили, что если хлеб с крестиком оказался на пороге - солдат скоро вернется домой.

Что нельзя делать в этот день

Под большим запретом в этот праздник - любые конфликты, ссоры и тем более драки. Верили, что в противном случае нарушителю целый год придется ходить с травмами и увечьями.

Также считалось дурной приметой отказать в помощи нуждающимся и вообще жадничать. Говорили, что скряги могут лишиться достатка и сами рисковали оказаться на месте нищих.

Главные приметы на Митрофанов день

Если в этот день солнце за тучи скрылось - ждите ураган и непогоду;

Если сегодня солнечно и тепло, значит весь июнь будет хорошая погода;

Если северный ветер дует и мокрый снег идет, то в день Симона Столпника 6 июня будет дождливо и ветрено;

Если 6 декабря в небе редкие облака - готовьтесь к холодной, но ясной погоде; а если облака низко по небу плывут - ждите похолодание;

Если луну окружают розовые кольца, значит скоро ударят лютые морозы.

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