6 грудня треба добре скупитися і не сваритися: що можна і не можна робити сьогодні

Яке сьогодні свято. 6 грудня християни східного обряду вшановують святого самітника і єпископа Амфілохія Іконійського, якого прозвали також Батьком Церкви за просвітницьку діяльність та активну боротьбу проти єресі в Малій Азії у IV столітті.

Також православні в цю дату шанують пам'ять святителя Митрофана, який жив між XVII-XVIII століттями - єпископ прославився своєю доброчинністю та щедрістю, допомагав убогим і дбав про знедолених, заслуживши загальну любов.

Саме на його честь свято в народі й прижилося під назвою Митрофанів день або Митрофан. В цю дату традиційно влаштовували гучні гуляння та веселі поїздки на санях. Здавна 6 грудня також прийнято було згадувати воїнів та вшановувати їх пам'ять. У сучасній Україні в цей день, до речі, відзначають професійне свято всіх військовослужбовців - День Збройних сил України.

В цей день іменини відзначають: Олександр, Володимир, Тетяна, Макар, Ганна, Микола, Олексій, Григорій, Іван, Іларіон, Фекла.

6 грудня християни вшановують пам'ять святителя Митрофана (фото: mon-sofia.livejournal.com)

Традиції цього дня:

Здавна на українських землях влаштовували на Митрофанів день поїздки на ярмарку на санях - люди намагалися добре закупитися (вірили, що покупки у святковий день принесуть радість), і за ситною вечерею влаштувати веселі ігри. Але тут важливо пам'ятати про Різдвяний піст, тому страви на стіл виставляли пісні.

Дівчата в цей вечір ворожили на заміжжя в переддень свята Катерини. Для цього в чужому саду потрібно було взяти гілку вишні, потім поставити в коморі, але щоб її ніхто не побачив. А вже на Різдво дивилися: якщо вона розквітне, то в цьому році буде весілля.

Характерною особливістю у день Митрофана було згадувати загиблих воїнів, а також гадати про долю тих, хто відправився в армію чи пішов на війну. Спосіб був такий: потрібно взяти три буханки хліба і покласти в один з них хрестик. Далі ці хлібини залишали на порозі, на лавці та на полиці біля образів. Вірили, що якщо хліб з хрестиком опинився на порозі - солдат скоро повернеться додому.

Що не можна робити в цей день

Під великою забороною в цей свято - будь-які конфлікти, сварки й тим більше бійки. Вірили, що в іншому випадку порушнику цілий рік доведеться ходити з травмами та каліцтвами.

Також вважалося поганою прикметою відмовити в допомозі нужденним і взагалі скупитися. Говорили, що скнари можуть позбутися достатку і самі ризикували опинитися на місці жебраків.

Головні прикмети на Митрофанів день

Якщо в цей день сонце сховалося за хмари - чекайте на ураган і негоду;

Якщо сьогодні сонячно і тепло, значить весь червень буде гарна погода;

Якщо північний вітер дме і мокрий сніг іде, то на день Симона Стовпника 6 червня дощитиме і буде вітряно;

Якщо 6 грудня в небі рідкісні хмари - готуйтеся до холодної, але ясної погоди; а якщо хмари низько небом пливуть - чекай на похолодання;

Якщо місяць оточують рожеві кільця, значить скоро вдарять люті морози.

Раніше ми розповідали про всі вихідні та свята у грудні 2020 і що будуть відзначати в Україні.