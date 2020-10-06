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6 октября не грешите и не устраивайте гуляний: что можно, а что запрещено делать в эту дату

Новина українською → Вторник 06 октября 2020 06:01
6 октября не грешите и не устраивайте гуляний: что можно, а что запрещено делать в эту дату Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

В эту дату у наших предков существовало ряд примет и обычаев

Какой сегодня праздник. В эту дату православные чествуют память святой мученицы Ираиды, которая проживала в Александрии. Однажды она отправилась к источнику, чтобы набрать воды. В этот момент к берегу причалил корабль, на котором находилось множество женщин, мужчин, иноков и диаконов. Все эти люди были заключены в оковы. Их за исповедание христианской веры везли на мучения.

Еще 6 октября празднуется зачатие Иоанна Предтечи. Его отцом был священник Захария, а матерью – праведная Елисавета. В этот день прославляется чудо, милость и премудрость Божия. Праведные и благочестивые родители Иоанна, на протяжении всей супружеской жизни просили у Господа дитя. Уже в преклонном возрасте их молитвы были услышаны, и произошло чудо зачатия Иоанна в престарелой утробе Елисаветы. Относительно святого Иоанна у Господа были заведомо великие замыслы. Этот праведник стал пророком и предтечей Спасителя мира.

Именины сегодня празднуют: Артур, Роксолана, Антон, Иван и Иосиф.

В этот день наши предки любили предсказывать свою судьбу. Люди шли к слиянию двух рек, набирали там два кувшина воды поровну. Если вода первой испарится из кувшина, набранного из более длинной и глубокой реки, то человеческие проблемы сохранятся в течение года. Таких людей на селе называли беднягами и старались держаться от них подальше, чтобы не навлечь беду на себя.

6 октября не грешите и не устраивайте гуляний: что можно, а что запрещено делать в эту дату

Святая мученица Ираида (фото: solba.ru)

Когда Захария находился в храме, к нему явился архангел Гавриил и оповестил о том, что скоро у священника родится сын. Захария не поверил архангелу, за что тот наказал его немотой. Речь к мужчине вернулась только после рождения сына.

Главные приметы этого дня

  • Журавли улетели – осень к зиме перевалила.
  • Если большой урожай орехов, а грибов мало, зима будет холодной.
  • Кошка умывается левой лапкой – будет плохая погода, правой – хорошая.
  • Если полевые мыши на деревню двинулись, то зима будет суровой.
  • Петух ночью запел – надвигается ненастье.
  • Если петух на одной ноге стоит, то скоро похолодает.
  • Курица хвостом машет – к дождю.
  • Куры раскудахтались – погода испортится.

Что категорически нельзя делать в этот день

  • В этот день нельзя грешить
  • В эту дату нельзя веселиться и устраивать гуляния

Как мы ранее писали, украинцам добавили много выходных и перенесли праздники.

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