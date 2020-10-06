6 жовтня не грішіть і не влаштовуйте гулянь: що можна, а що заборонено робити в цю дату

В цю дату у наших пращурів існувало ряд прикмет і звичаїв

Яке сьогодні свято. В цю дату православні вшановують пам'ять святої мучениці Іраїди, яка проживала в Олександрії. Одного разу вона вирушила до джерела, щоб набрати води. В цей момент до берега причалив корабель, на якому знаходилося безліч жінок, чоловіків, ченців і дияконів. Всі ці люди були увязнені в кайдани. Їх за сповідання християнської віри везли на муки.

Ще 6 жовтня відзначається зачаття Іоанна Предтечі. Його батьком був священик Захарія, а матір'ю – праведна Єлисавета. В цей день прославляється диво, милість і премудрість Божа. Праведні і благочестиві батьки Івана, протягом всього подружнього життя просили у Господа дитя. Вже в похилому віці їх молитви були почуті, і сталося диво зачаття Іоанна в старезній утробі Єлисавети. Щодо святого Іоанна в Господа були свідомо великі задуми. Цей праведник став пророком і провісником Спасителя світу.

Сьогодні іменини святкують: Артур, Роксолана, Антон, Іван та Йосип.

В цей день наші предки любили передбачити свою долю. Люди йшли до злиття двох річок, набирали там два глечика води порівну. Якщо вода першої випарується з глечика, набраного з більш довгої і глибокої ріки, то людські проблеми збережуться протягом року. Таких людей на селі називали бідолашними і намагалися триматися від них подалі, щоб не накликати біду на себе.

Свята мучениця Іраїда (фото: solba.ru)

Коли Захарія знаходився в храмі, до нього з'явився архангел Гавриїл і сповістив про те, що скоро у священика народиться син. Захарія не повірив архангелу, за що той покарав його німотою. Мова повернулася до чоловіка тільки після народження сина.

Головні прикмети цього дня

Журавлі відлетіли – осінь до зими перевалила.

Якщо великий урожай горіхів, а грибів мало-зима буде холодною.

Кішка вмивається лівою лапкою – буде погана погода, правою – хороша.

Якщо польові миші на село рушили, то зима буде суворою.

Півень вночі заспівав – насувається негода.

Якщо півень на одній нозі стоїть, то скоро похолодає.

Курка хвостом махає – до дощу.

Кури голосно кричать – погода зіпсується.

Що категорично не можна робити в цей день

В цей день не можна грішити

В цю дату не можна веселитися і влаштовувати гуляння

Як ми раніше писали, українцям додали багато вихідних і перенесли свята.