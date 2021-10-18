62-летняя Ротару раскрыла секреты молодости и идеальной фигуры: "могла не есть две недели, пила только воду"

Аурика Ротару рассказала о секретах молодости и идеальной фигуре. В этом году народная артистка Украины сменила имидж и выпустила новые песни. Певица призналась, что решила поработать отдельно от звездной сестры Софии Ротару.

Об этом Аурика рассказала в программе " Викриття. Післямова " на телеканале LIVE.

Ведущая Анна Свиридова просила у певицы, кроется ли ее секрет красоты в питании и спорте или же в генетике. Артистка ответила, что все дело в генетике.

"Я благодарна папе и маме за то, что они так наградили нас. У нас все в семье выглядят замечательно", - отметила она.

Аурика Ротару призналась, что не придерживается диет. Она любит обычную домашнюю еду. Когда она встречается с сестрой, то они спокойно могут съесть жареную картошку. Кроме того, сестры очень любят есть яйца.

"Я раньше практиковала голодание. Могла не есть две недели, пила только воду. Всем готовила вкусности, но сама держалась ради внешности", - призналась звезда.

Аурика Ротару раскрыла секреты молодости и идеальной фигуры (видео: YouTube)