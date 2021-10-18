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62-летняя Ротару раскрыла секреты молодости и идеальной фигуры: "могла не есть две недели, пила только воду"

Новина українською →
Понедельник 18 октября 2021 22:26
62-летняя Ротару раскрыла секреты молодости и идеальной фигуры: "могла не есть две недели, пила только воду" Фото: Аурика Ротару (instagram.com/aurikamr)
Автор: Роман Мирончук

Аурика Ротару рассказала о секретах молодости и идеальной фигуре. В этом году народная артистка Украины сменила имидж и выпустила новые песни. Певица призналась, что решила поработать отдельно от звездной сестры Софии Ротару.

Об этом Аурика рассказала в программе "Викриття. Післямова" на телеканале LIVE.

Ведущая Анна Свиридова просила у певицы, кроется ли ее секрет красоты в питании и спорте или же в генетике. Артистка ответила, что все дело в генетике.

"Я благодарна папе и маме за то, что они так наградили нас. У нас все в семье выглядят замечательно", - отметила она.

Аурика Ротару призналась, что не придерживается диет. Она любит обычную домашнюю еду. Когда она встречается с сестрой, то они спокойно могут съесть жареную картошку. Кроме того, сестры очень любят есть яйца.

"Я раньше практиковала голодание. Могла не есть две недели, пила только воду. Всем готовила вкусности, но сама держалась ради внешности", - призналась звезда.

Аурика Ротару раскрыла секреты молодости и идеальной фигуры (видео: YouTube)

Напомним, нутрициолог Анна Макарова рассказала, как завязать с перееданиями и какие факторы мешают питаться с разумной умеренностью.

Мы также писали о том, что диетолог Алена Коготкова назвала топ-7 ошибок при снижении веса. Для многих похудение начинается с разных диет, которые очень часто не дают эффекта, потому что не учитываются калории определенных продуктов и напитков.

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