62-річна Ротару розкрила секрети молодості і ідеальної фігури: "могла не їсти два тижні, пила тільки воду"

Ауріка Ротару розповіла про секрети молодості і ідеальну фігуру. Цього року Народна артистка України змінила імідж і випустила нові пісні. Співачка зізналася, що вирішила попрацювати окремо від зіркової сестри Софії Ротару.

Про це Ауріка розповіла в програмі " Викриття. Післямова " на телеканалі LIVE.

Ведуча Анна Свиридова просила у співачки, чи її секрет краси криється в харчуванні і спорті або ж в генетиці. Артистка відповіла, що вся справа в генетиці.

"Я вдячна татові і мамі за те, що вони так нагородили нас. У нас всі в родині виглядають чудово", - зазначила вона.

Ауріка Ротару зізналася, що не дотримується дієт. Вона любить звичайну домашню їжу. Коли вона зустрічається з сестрою, то вони спокійно можуть з'їсти смажену картоплю. Крім того, сестри дуже люблять їсти яйця.

"Я раніше практикувала голодування. Могла не їсти два тижні, пила тільки воду. Всім готувала смаколики, але сама трималася заради зовнішності", - зізналася зірка.

Ауріка Ротару розкрила секрети молодості і ідеальної фігури (відео: YouTube)