7 декабря гадайте на любимого и не разводите костры: что можно и нельзя делать сегодня
Какой сегодня праздник. 7 декабря православные верующие чтут память великомученицы Екатерины Александрийской. Наши предки особо почитали святую Екатерину, поскольку она считалась покровительницей брака и невест, а также помощницей рожениц и беременных.
Екатерина жила в Александрии в третьем столетии. Девушка была красива, воспитана, и умна, но вместо замужества выбрала служение богу. Она отказала императору, поскольку была "невестой Христа".
Однажды в Александрии отмечался языческий праздник, на него также пришла и Екатерина. Но вместо празднования все, кто там был, были обвинены в идолопоклонничестве. Екатерину арестовали и отправили в заточение, где она перенесла все мучения. После этого мученицу казнили.
Великомученица Екатерина Александрийская (фото: wikipedia.org)
С давних времен на праздник Екатерины девушки собирались на посиделки и начинали гадать, чтобы узнать, кто первой выйдет замуж. Также люди устраивали гулянья и катались на санях.
Именно 7 декабря парень мог девушке признаться в своей симпатии, пригласив ее покататься на санях.
Народные приметы в этот день
- Если сегодня будет ясная погода, значит зима будет холодной.
- Если на Екатерину тепло, значит морозы начнутся только после 17 декабря.
- Если сломать ветку яблони и спрятать под подушку, то ночью приснится жених.
- Если взять у парня какую-то вещь и обкатать вокруг нее хлебом, то он будет ходить кругами вокруг дома девушки.
- Если вокруг Луны круги, то будет мороз.
Что нельзя делать 7 декабря
- Сегодня нельзя браться за рукоделие - шитье, вязание, вышивание. Иначе могут возникнуть сложности во время родов.
- В день Екатерины нельзя употреблять алкоголь, и разводить костры, иначе ясных перспектив в жизни не будет долго.
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