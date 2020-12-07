7 декабря гадайте на любимого и не разводите костры: что можно и нельзя делать сегодня

Какой сегодня праздник. 7 декабря православные верующие чтут память великомученицы Екатерины Александрийской. Наши предки особо почитали святую Екатерину, поскольку она считалась покровительницей брака и невест, а также помощницей рожениц и беременных.

Екатерина жила в Александрии в третьем столетии. Девушка была красива, воспитана, и умна, но вместо замужества выбрала служение богу. Она отказала императору, поскольку была "невестой Христа".

Однажды в Александрии отмечался языческий праздник, на него также пришла и Екатерина. Но вместо празднования все, кто там был, были обвинены в идолопоклонничестве. Екатерину арестовали и отправили в заточение, где она перенесла все мучения. После этого мученицу казнили.

Великомученица Екатерина Александрийская (фото: wikipedia.org)

С давних времен на праздник Екатерины девушки собирались на посиделки и начинали гадать, чтобы узнать, кто первой выйдет замуж. Также люди устраивали гулянья и катались на санях.

Именно 7 декабря парень мог девушке признаться в своей симпатии, пригласив ее покататься на санях.

Народные приметы в этот день

Если сегодня будет ясная погода, значит зима будет холодной.

Если на Екатерину тепло, значит морозы начнутся только после 17 декабря.

Если сломать ветку яблони и спрятать под подушку, то ночью приснится жених.

Если взять у парня какую-то вещь и обкатать вокруг нее хлебом, то он будет ходить кругами вокруг дома девушки.

Если вокруг Луны круги, то будет мороз.

Что нельзя делать 7 декабря

Сегодня нельзя браться за рукоделие - шитье, вязание, вышивание. Иначе могут возникнуть сложности во время родов.

В день Екатерины нельзя употреблять алкоголь, и разводить костры, иначе ясных перспектив в жизни не будет долго.

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