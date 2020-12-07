7 грудня гадайте на коханого і не розводьте багаття: що можна і не можна робити сьогодні

Яке сьогодні свято. 7 грудня православні віряни шанують пам'ять великомучениці Катерини Олександрійської. Наші предки особливо вшановували святу Катерину, оскільки вона вважалася покровителькою шлюбу і наречених, а також помічницею породіль та вагітних.

Катерина жила в Олександрії в третьому столітті. Дівчина була гарна, вихована, і розумна, але замість заміжжя вибрала служіння богу. Вона відмовила імператору, оскільки була "нареченою Христа".

Одного разу в Олександрії відзначали язичницьке свято, на нього також прийшла і Катерина. Але замість святкування всі, хто там був, були звинувачені в ідолопоклонстві. Катерину заарештували і відправили в ув'язнення, де вона перенесла всі муки. Після цього мученицю стратили.

Великомучениця Катерина Олександрійська (фото: wikipedia.org)

З давніх часів на свято Катерини дівчата збиралися на посиденьки і починали гадати, щоб дізнатися, хто першою вийде заміж. Також люди влаштовували гуляння і каталися на санях.

Саме 7 грудня хлопець міг зізнатися дівчині у своїй симпатії, запросивши її покататися на санях.

Народні прикмети у цей день

Якщо сьогодні буде ясна погода, значить зима буде холодною.

Якщо на Катерину тепло, значить морози почнуться тільки після 17 грудня.

Якщо зламати гілку яблуні і сховати під подушку, то вночі присниться наречений.

Якщо взяти у хлопця якусь річ і обкатати навколо неї хлібом, то він буде ходити колами навколо будинку дівчини.

Якщо навколо Місяця кола, то буде мороз.

Що не можна робити 7 грудня

Сьогодні не можна братися за рукоділля - шиття, в'язання, вишивання. Інакше можуть виникнути ускладнення під час пологів.

В день Катерини не можна вживати алкоголь, і розводити багаття, інакше ясних перспектив у житті не буде довго.

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