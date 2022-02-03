7 естественных способов избавиться от прыщей, о которых многие не знают - натуропат

Акне и неровный тон кожи может лишить уверенности любого! К счастью, есть простые способы избавиться от прыщей, которые работают.

Первое – важно сбалансировать свой рацион, добавив зелень и овощи и убрав сахар, фастфуд и вообще – быстрые углеводы. Второе – стоит добавить в ежедневную бьюти-рутину простые трюки, которыми с vogue.fr поделилась натуропат Мэри Капелле.

"В дополнение к питанию, полному антиоксидантов и витаминов, важно соблюдать несколько шагов в своем уходе за собой, используя органические продукты и как можно более чистые продукты.

Также есть простые рекомендации, которые работают: применяйте их в дополнение к основным правилам гигиены, таким как тщательное очищение лица утром и вечером и избегание прикосновения к лицу грязными руками".

7 простых натуральных советов, как избавиться от прыщей

1. Используйте цветочную воду с тимьяном или розмарином

Эта вода – тонизирующее средство, которое поможет смыть налет водопроводной воды. Также можно использовать коллоидное серебро, просто протрите проблемные места при помощи ватного диска.

2. Нанесите локально эфирное масло

Также можно использовать эфирное масло по следующей схеме: на красный прыщик каплю эфирного масла чайного дерева, на растертый прыщ каплю эфирного масла лаванды и на подкожные прыщики – каплю эфирного масла Citrus bigaradia.

Если несовершенства покрывают все лицо, капните три капли эфирного масла чайного дерева в свой увлажняющий крем.

3. Раз в неделю делайте маску с глиной

Используйте зеленую глину, если кожа жирная, желтую, если кожа комбинированная, или розовую, если кожа чувствительная. Оставьте на 10-15 минут, не давая высохнуть.

Распылите пульверизатор или цветочный спрей, как только глина начнет сохнуть. Маска из меда манука или тимьяна также может быть очень эффективной, если наносить ее на час один раз в неделю.

Эти простые советы работают! (фото: instagram.com/taylor_hill)

4. Меняйте наволочку

Именно так: не забывайте менять наволочку раз в неделю – и пусть она будет из органического хлопка или шелка.

5. Протирайте лицо одноразовыми салфетками, а не полотенцем.

6. Говорите при помощи громкой связи

Не подносите телефон к уху, так как это рассадник бактерий. Перед разговором протирайте телефон при помощи антибактериальных салфеток.

Кожа засияет по-новому (фото: instagram.com/taylor_hill)

7. Делайте ставку на минеральную косметику

Лучше выбирать чистую и органическую косметику, желательно минеральную, так как благодаря цинку она осветляет кожу и устраняет покраснения.