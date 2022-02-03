ru ua
Чт, 03 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

7 естественных способов избавиться от прыщей, о которых многие не знают - натуропат

Новина українською →
Четверг 03 февраля 2022 14:09
7 естественных способов избавиться от прыщей, о которых многие не знают - натуропат Красивая кожа требует ухода (фото: instagram.com/taylor_hill)
Автор: Татьяна Турчаникова

Акне и неровный тон кожи может лишить уверенности любого! К счастью, есть простые способы избавиться от прыщей, которые работают.

Первое – важно сбалансировать свой рацион, добавив зелень и овощи и убрав сахар, фастфуд и вообще – быстрые углеводы. Второе – стоит добавить в ежедневную бьюти-рутину простые трюки, которыми с vogue.fr поделилась натуропат Мэри Капелле.

"В дополнение к питанию, полному антиоксидантов и витаминов, важно соблюдать несколько шагов в своем уходе за собой, используя органические продукты и как можно более чистые продукты.

Также есть простые рекомендации, которые работают: применяйте их в дополнение к основным правилам гигиены, таким как тщательное очищение лица утром и вечером и избегание прикосновения к лицу грязными руками".

7 простых натуральных советов, как избавиться от прыщей

1. Используйте цветочную воду с тимьяном или розмарином

Эта вода – тонизирующее средство, которое поможет смыть налет водопроводной воды. Также можно использовать коллоидное серебро, просто протрите проблемные места при помощи ватного диска.

2. Нанесите локально эфирное масло

Также можно использовать эфирное масло по следующей схеме: на красный прыщик каплю эфирного масла чайного дерева, на растертый прыщ каплю эфирного масла лаванды и на подкожные прыщики – каплю эфирного масла Citrus bigaradia.

Если несовершенства покрывают все лицо, капните три капли эфирного масла чайного дерева в свой увлажняющий крем.

3. Раз в неделю делайте маску с глиной

Используйте зеленую глину, если кожа жирная, желтую, если кожа комбинированная, или розовую, если кожа чувствительная. Оставьте на 10-15 минут, не давая высохнуть.

Распылите пульверизатор или цветочный спрей, как только глина начнет сохнуть. Маска из меда манука или тимьяна также может быть очень эффективной, если наносить ее на час один раз в неделю.

7 естественных способов избавиться от прыщей, о которых многие не знают - натуропатЭти простые советы работают! (фото: instagram.com/taylor_hill)

4. Меняйте наволочку

Именно так: не забывайте менять наволочку раз в неделю – и пусть она будет из органического хлопка или шелка.

5. Протирайте лицо одноразовыми салфетками, а не полотенцем.

6. Говорите при помощи громкой связи

Не подносите телефон к уху, так как это рассадник бактерий. Перед разговором протирайте телефон при помощи антибактериальных салфеток.

7 естественных способов избавиться от прыщей, о которых многие не знают - натуропатКожа засияет по-новому (фото: instagram.com/taylor_hill)

7. Делайте ставку на минеральную косметику

Лучше выбирать чистую и органическую косметику, желательно минеральную, так как благодаря цинку она осветляет кожу и устраняет покраснения.

Раньше нутрициолог рассказала, как восполнить энергию зимой.

Читайте LITE в Google News
Здоровое питание Здоровая еда
Україна має талант: яркие моменты
Україна має талант: яркие моменты
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Синоптики рассказали, в каких областях пройдет мокрый снег с дождем
Синоптики рассказали, в каких областях пройдет мокрый снег с дождем