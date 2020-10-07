7 октября заключайте браки: что запрещено, а что можно делать в этот день

В этот день православные чествуют святую мученицу Феклу Иконийскую, все приметы и обычаи читайте в нашем материале

Какой сегодня праздник. В этот день православная церковь вспоминает святую мученицу Феклу Иконийскую. В народе праздник имеет другое название - Фекла Заревница, и в эту ночь предки зажигали новый огонь. Дата имеет свои особые обряды и традиции, а также ряд запретов, которых нужно было придерживаться.

По преданию, первомученица Фекла, которая приняла христианство, проникшись проповедью апостола Павла в I веке, не убоялась жестокой казни ради Веры - святую не тронули ни огонь в турецкой Иконии, ни дикие звери в Сирии. Не смотря на преследования языческих жрецов, она прожила долгую жизнь и скончалась в возрасте 90 лет. Над пещерой, в которой умерла Фекла, построили монастырь в честь мученицы.

Фекла Иконийская (фото: tatmitropolia.ru)

В ночь на Заревницу бытовал обычай возжигать новый живой огонь, который добывали путем трения. Обязательно перед этим нужно было гасить прежнее пламя (отсюда и название праздника) - включая огонь в печах и даже на божницах. Ритуал проводился пожилыми уважаемыми мужчинами, после чего огонь разносили по дворам, окуривали скот для предотвращения мора. Верили, что зажженный после заката огонь обязательно принесет счастье и достаток.

В Украине действовала такая традиция - при начале молотьбы хозяин разбрасывал зерна из освященного жатвенного венка по току, освящая таким образом весь хлеб. Верили, что первый каравай обязательно нужно было разделить между всеми ченами семьи, а остаток отдавали скотине. Первый хлеб считали особо полезным и целебным, который может отвести голод от всех домочадцев на весь год.

В день Феклы люди молились преподобной при болезни глаз, а также просили излечить и другие хвори. Также святую молили об удаче и любви.

Считалось, что если молиться и смотреть при этом на пламя свечи - то очень скоро желание сбудется.

В этот день заключать браки и праздновать свадьбы считалось очень хорошей приметой для нового союза - бытовала такая поговорка: "Что Фекла завяжет, то уже никто не развяжет".

Главные приметы этого дня:

Если 7 октября гремит утром гром - жди теплую зиму без сильных снегопадов;

Если ко дню Феклы рябина уродила густо, то зимы стоит ждать очень холодной.

Если в этот день собрать много-много желудей, то зима будет спокойная и мягкая, а в следующем году будет богатый урожай.

Именинники этого дня – Владислав, Фекла.

Как мы сообщали ранее, ко Дню защитника националисты проведут марш в Киеве и выдвинут требования к власти.