7 жовтня укладайте шлюби: що заборонено, а що можна робити в цей день

У цей день православні вшановують святу мученицю Феклу Іконійську, всі прикмети і звичаї читайте в нашому матеріалі

Яке сьогодні свято. У цей день православна церква згадує святу мученицю Феклу Іонійську. В народі свято має іншу назву - Фекла Заревниця, і в цю ніч предки запалювали новий вогонь. Дата має свої особливі обряди і традиції, а також ряд заборон, яких потрібно було дотримуватися.

За переказами, первомучениця Фекла, яка прийняла християнство, перейнявшись проповіддю апостола Павла в I столітті, не злякалася жорстокої страти заради Віри - святу не чіпали ні вогонь в турецькій Іконії, ні дикі звірі в Сирії. Не дивлячись на переслідування язичницьких жерців, вона прожила довге життя і померла у віці 90 років. Над печерою, в якій померла Фекла, збудували монастир на честь мучениці.

Фекла Іконійська (фото: tatmitropolia.ru)

В ніч на Заревницю був звичай запалювати новий живий вогонь, який добували шляхом тертя. Обов'язково перед цим потрібно було гасити колишнє полум'я (звідси і назва свята) - включаючи вогонь у печах і навіть на божниках. Ритуал проводився літніми поважними чоловіками, після чого вогонь розносили по дворах, обкурювали худобу для запобігання мора. Вірили, що запалений після заходу вогонь обов'язково принесе щастя і достаток.

В Україні діяла така традиція - при початку молотьби господар розкидав зерна з освяченого жнивного вінка по току освячуючи таким чином весь хліб. Вірили, що перший коровай обов'язково потрібно було розділити між усіма членами сім'ї, а залишок віддавали худобі. Перший хліб вважали особливо корисним і цілющим, який може відвести голод від всіх домочадців на весь рік.

У день Феклі люди молилися преподобної при хворобі очей, а також просили вилікувати та інші хвороби. Також святу благали удачі і любові.

Вважалося, що якщо молитися і дивитися при цьому на полум'я свічки - то дуже скоро бажання збудеться.

В цей день укладати шлюби і святкувати весілля вважалося дуже хорошою прикметою для нового союзу - побутувала така приказка: "Що Фекла зав'яже, то вже ніхто не розв'яже".

Головні прикмети цього дня:

Якщо 7 жовтня гримить вранці грім - чекай теплу зиму без сильних снігопадів;

Якщо до дня Фекли горобина вродила рясно, то зими варто чекати дуже холодної.

Якщо у цей день зібрати багато-багато жолудів, то зима буде спокійна і м'яка, а в наступному році буде багатий урожай.

Іменинники цього дня – Владислав, Фекла.

Як ми повідомляли раніше, до Дня захисника націоналісти проведуть марш у Києві і висунуть вимоги до влади.