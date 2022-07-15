7 сигналів, що він стане жахливим чоловіком

Якщо ви прагнете серйозних стосунків і мрієте, щоб ваш бойфренд повів вас до вівтаря, подумайте добряче. Адже не кожен чоловік може стати повноцінним партнером в житті, батьком для ваших дітей, надійною опорою.

У вас різні цінності

Коли ви зустрічаєтеся, це, здається, не така вже й велика проблема, якщо ви обидва не на одній хвилі, коли мова йде про релігію, політику чи сім’ю.

Однак, к оли ви одружені, дуже важливо розділяти основні цінності. Яке ваше ставлення до грошей? Які ваші особисті цілі? Ви обоє бачите велику сім'ю? Такі розбіжності можуть стати вирішальними в сімейних стосунках.

Ви не впевнені, що він буде поруч, коли трапиться щось погане

Якщо він зникає чи стримується щоразу, коли стається щось погане, вийти за нього заміж означає, що ви будете самі по собі, коли все піде нанівець.

Ви повинні знати, що зможете звернутися до партнера, коли у вас проблеми. Він повинен дивитися на ваші проблеми, як на свої власні, і бажати допомогти вам подолати їх.

Він заглядається на інших

Для всіх нас природно дивитися на людей, які нас приваблюють. Однак є різниця між тим, щоб час від часу кидати невинний погляд і відверто придивлятися до інших, поки ви перебуваєте у стосунках.

Правда полягає в тому, що якщо він дивиться "по сторонах", коли ви з ним зустрічаєтеся, це навряд чи покращиться після вашого одруження.

Він часто вас критикує, принижує

Він буде жахливим чоловіком, якщо буде морально знущатися над вами. В жодному разі не зв'язуйте своє життя з аб'юзером. Це дуже боляче!

Якщо він критикує вас постійно, нівелює ваші досягнення, вказує на недоліки. Особливо якщо це в присутності інших людей - тікайте!

Він зневажливо ставиться до інших жінок

Такий чоловік скоріш за все вважає жінок другосортними. Якщо він не поважає жінок взагалі, то точно не буде поважати і свою майбутню дружину.

На початку стосунків він може не проявляти зневагу конкретно до вас, але з часом все точно зміниться.

Ваша родина та друзі не схвалюють його

Коли ви закохані, ви схильні дивитися на партнера у "рожевих окулярах". З якоїсь причини ваша родина та друзі не ставляться до нього так, як ви.

Якщо вони попереджають вас про людину, з якою ви перебуваєте, вам потрібно дійсно все проаналізувати.

Ви зберігаєте маленькі секрети один від одного

Цілком нормально хотіти тримати деякі речі при собі. Але якщо секрети, які ви приховуєте від свого партнера, починають накопичуватися, ви повинні запитати себе, чому це так.