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7 способов поднять себе настроение этой осенью

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Воскресенье 17 октября 2021 15:31
7 способов поднять себе настроение этой осенью Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Если не видите под ногами волшебного разноцветья опавшей листвы, не слышите нежного шуршания золотистой осени, не различаете тонкий прохладный аромат кристальной небесной лазури, значит пришло время заварить чашку ароматного чая и устроиться поудобнее - прямо сейчас вы отправитесь с нами в нескучную осень.

Известная фитнес-тренер и эксперт по похудению Марина Боржемская рассказала в Instagram, как не дать себя поглотить осенней хандре и поднять настроение в самый хмурый и пасмурный день.

Советы просты и очень понятны, выбирайте любой по погоде и настроению:

1. Посмотреть мотивирующий фильм в приятной компании или наедине с собой - мягкий плед, чашка кофе/чая добавят тепла и уюта;

2. Запланировать прогулку в лесу или парке;

7 способов поднять себе настроение этой осенью

Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Достать с полки любимую книгу и в удовольствие полистать ее вечерком;

4. Провести время с семьей или друзьями за настольной игрой - карточная "Монополия", “UNO”, “Дженга", Mistakos - интересно будет всем!

5. Любите рукоделие - лучшее время для поделок: открытки, икебаны, гербарии, скетчинг - гуглим ютюб и творим;

7 способов поднять себе настроение этой осенью

Иллюстративное фото (pexels.com)

6. Чаще окружайте себя красивыми вещами и приятными людьми;

7. Сместите фокус внимания на вещи, которые приносят моральное удовлетворение: вспомните о своём хобби - игра на гитаре, разбор коллекции миниатюрных моделей машинок, монет, фотографий..

Все мы разные, а потому единого рецепта здесь быть не может, но тем не менее каждый человек имеет право на счастье и позитив в наступившем новом дне, потому так важно иногда взять на ручки своего внутреннего ребёнка и просто прислушаться к его желаниям.

Будьте всегда открыты для позитива, чтобы даже от маленькой искорки положительных эмоций, словно в домашнем камине, разогрелся яркий костёр душевного тепла и невероятного осеннего уюта!

Напомним, ранее врач дала советы, как справиться с осенней хандрой.

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