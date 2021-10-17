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7 способів підняти собі настрій цієї осені

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Неділя 17 жовтня 2021 15:31
7 способів підняти собі настрій цієї осені Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Якщо не бачите під ногами чарівного різнобарв'я опалого листя, не чуєте ніжного шарудіння золотистої осені, не розрізняєте тонкий прохолодний аромат кришталевої небесної блакиті, значить прийшов час заварити чашку ароматного чаю і влаштуватися зручніше - прямо зараз ви підете з нами в ненудну осінь.

Відома фітнес-тренер і експерт зі схуднення Марина Боржемська розповіла в Instagram, як не дати себе поглинути осінній хандрі і підняти настрій в найпохмуріший день.

Поради прості і дуже зрозумілі, вибирайте будь-яку по погоді і настрою:

1. Подивитися мотивуючий фільм в приємній компанії або наодинці з собою - м'який плед, чашка кави/чаю додадуть тепла і затишку;

2. Запланувати прогулянку в лісі або парку;

7 способів підняти собі настрій цієї осені

Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Дістати з полиці улюблену книгу і в задоволення погортати її ввечері;

4. Провести час з сім'єю або друзями за настільною грою - карткова "Монополія", "UNO", "Дженга", Mistakos - цікаво буде всім!

5. Любите рукоділля - найкращий час для виробів: листівки, ікебани, гербарії, скетчинг - відкриваємо ютюб і творимо;

7 способів підняти собі настрій цієї осені

Ілюстративне фото (pexels.com)

6. Частіше оточуйте себе красивими речами і приємними людьми;

7. Змістіть фокус уваги на речі, які приносять моральне задоволення: згадайте про своє хобі - гра на гітарі, розбір колекції мініатюрних моделей машинок, монет, фотографій...

Всі ми різні, а тому єдиного рецепту тут бути не може, але тим не менше кожна людина має право на щастя і позитив в новому дні, тому так важливо іноді взяти на ручки свою внутрішню дитину і просто прислухатися до її бажань.

Будьте завжди відкриті для позитиву, щоб навіть від маленької іскорки позитивних емоцій, немов у домашньому каміні, розігрілося яскраве багаття душевного тепла і неймовірного осіннього затишку!

Нагадаємо, раніше лікар дала поради, як впоратися з осінньою хандрою.

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