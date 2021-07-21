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73-летняя София Ротару восхитила видом на новом фото с сыном

Автор: Роман Мирончук

София Ротару продолжает восхищать поклонников своей внешностью. В сети отмечают, что украинская певица прекрасно выглядит в свои 73 года, и совсем не стареет.

Фотографию с артисткой опубликовал ее сын Руслан Евдокименко в Instagram.

На фото родственники улыбаясь позируют в аэропорту "Борисполь". В комментариях к фото Руслан сказал, что они летят на отдых. Правда он не уточнил, где именно будут отдыхать.

София Ротару с сыном (фото: instagram.com/rus_yevdokymenko)

"Всем прекрасного настроения и удачи!" - подписал фото Евдокименко.

Пользователи сети начали комментировать моложавый вид артистки. Некоторые отметили, что 73-летняя певица выглядит моложе своего 50-летнего сына.

  • Тот случай, когда мама выглядит моложе сына;
  • Хорошего отдыха. Вечно молодая наша София Михайловна;
  • София Михайловна, как всегда, бесподобна!
  • Руслан Анатольевич замечательного вам отдыха! София Михайловна такая красивая. Самая лучшая на земле. Очень сильно люблю вас всех;
  • Красавцы. Потрясающе хорошо выглядит София Михайловна!!! С Богом Вас!!! И всех благ.

Напомним, София Ротару трогательно обратилась к племяннице певице Sonya Kay по особому поводу. София Михайловна поздравила племянницу с годовщиной семейной жизни.

Мы также писали о том, что на видео показали роскошный особняк Софии Ротару среди соснового бора, который находится в 22 километрах от Киева.

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