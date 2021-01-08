8 января: главные приметы на Собор Пресвятой Богородицы, что нельзя делать сегодня

Сегодня, 8 января, на следующий день после Рождества Христова, православные верующие отмечают Собор Пресвятой Богородицы. В этот день церковь благодарит Богоматерь, которая родила Иисуса.

Кроме того, верующие в чтят память тех, кто был близок к Христу: святого Иосифа Обручника, царя Давида и святого Иакова.

Праздник Собора Пресвятой Богородицы впервые начали отмечать очень давно. Еще в IV веке Епифаний Кипрский, святой Амвросий Медиоланский и блаженный Августин на праздник Рождества Христова воздавали хвалу не только родившемуся Спасителю, но и прославляли родившую его Деву Марию.

Официальное указание на празднование Собора Пресвятой Богородицы на следующий день после Рождества Христова можно найти в 79 правиле VI Вселенского Собора, который состоялся в 680-681 годах.

Приметы 8 января

Если сегодня будет сильный мороз, то значит лето будет холодным.

Если каша пригорит в этот день, то скоро будет снегопад.

Если синицы щебечут за окном - морозы станут сильнее.

Что нельзя делать сегодня

8 января нельзя покупать веревки иначе можно накликать беду.

В этот день нельзя варить и пить кисель - к покойнику.

Не нужно сегодня ругаться с близкими людьми, поскольку это приведет к долгому конфликту.

Не делайте "грязную" работу по хозяйству, а также отложите ремонт.

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