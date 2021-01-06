Лучшие рождественские песни, которые вы могли пропустить
Рождество Христово для украинцев особый, теплый, семейный праздник. Его начинают отмечать с Сочельника, 6 января, в кругу родных и близких. В эти дни принято делиться радостью, любовь, поддерживать и проводить время с дорогими нам людьми.
Предлагаем вам подборку лучших рождественских песен от украинских исполнителей, которые сделают праздники еще более приятными и сблизят вашу семью.
Держите - топ-10 композиций, которые стоит слушать на Рождество, чтобы сполна окунуться в атмосферу праздника!
Абіє - Різдвяна
Оксана Муха - Колискова
ALYOSHA - Пречистая Діва
Tabakov - Щасливе Різдво
Kozak System - Різдвяна Балада
Dima Libra - Свята Ніч
Женя і Катя - Різдвяна ніч
Христина Соловій - Народився Бог на санях
CHECHURA - Let It Snow
Скрябін - З Новим роком та Рождеством
Ранее украинский врач рассказал, кому нельзя кушать кутью.
Также мы писали, как правильно гадать в Сочельник перед Рождеством, чтобы предсказать свою судьбу.