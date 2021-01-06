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Лучшие рождественские песни, которые вы могли пропустить

Новина українською → Среда 06 января 2021 15:15
Лучшие рождественские песни, которые вы могли пропустить Лучшие рождественские песни (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Рождество Христово для украинцев особый, теплый, семейный праздник. Его начинают отмечать с Сочельника, 6 января, в кругу родных и близких. В эти дни принято делиться радостью, любовь, поддерживать и проводить время с дорогими нам людьми.

Предлагаем вам подборку лучших рождественских песен от украинских исполнителей, которые сделают праздники еще более приятными и сблизят вашу семью.

Держите - топ-10 композиций, которые стоит слушать на Рождество, чтобы сполна окунуться в атмосферу праздника!

Абіє - Різдвяна

Оксана Муха - Колискова

ALYOSHA - Пречистая Діва

Tabakov - Щасливе Різдво

Kozak System - Різдвяна Балада

Dima Libra - Свята Ніч

Женя і Катя - Різдвяна ніч

Христина Соловій - Народився Бог на санях

CHECHURA - Let It Snow

Скрябін - З Новим роком та Рождеством

Ранее украинский врач рассказал, кому нельзя кушать кутью.

Также мы писали, как правильно гадать в Сочельник перед Рождеством, чтобы предсказать свою судьбу.

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