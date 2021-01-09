9 января: самый главный запрет дня и суеверия этой даты

9 января православные чествуют святого первомученика Стефана, архидиакона и апостола от семидесяти, который был побит камнями за христианскую проповедь в Иерусалиме в 34 году.

В народе праздник получил название Стефанов (Степанов) день и считался днем пастухов. 9 января продолжались святки и веселые гуляния после Рождества Христова. По поверьям, дата также была благоприятной для гадания незамужних девушек на суженого и брак.

Как гласят церковные предания, Стефан совершал великие чудеса и знамения в в Иерусалиме, где широко проповедовал. После того, как эллиниста схватили фарисеи, он выступил на суде с речью об истории еврейского народа, которую представители синагоги расценили как богохульство. 30-летнего Стефана решили казнить через камневание.

Убийство архидиакона проходила на глазах Девы Марии и Иоанна Богослова - они стояли на возвышенности и молились за мученика.

Мощи Стефана могли исцелять людей от болезней и изгонять злых духов. В Киево-Печерской лавре хранится серебряная рака с правым перстом святого первомученика.

В день Стефана по традиции чествовали пастухов - обычно в эту дату с ними договаривались о найме и щедро угощали.

Еще 9 января особо ухаживали за лошадьми - верили, что если их напоить "через серебро" в ведре, то животные будут крепкие и здоровые весь год.

Девушки устраивали гадания на свадьбу. Для этого высыпали на стол семена и считали - если четное число выйдет, то скоро предстояло идти под венец с любимым.

Также бытовал обычай "хоронить" грусть и печали - девушки ставили какой-нибудь сосуд в определенном месте и поочередно подходили к нему с водой в горшках и чашах, сливая туда жидкость, словно смывали тоску с сердца.

Строго запрещалось в этот день выполнять тяжелую работу - на святки это считалось грехом и сулило большую беду.

Главные приметы 9 января:

Если сегодня деревья покрыл иней, значит будет богатый урожай хлебных культур;

Снегопад в этот день сулит богатый урожай ягод и грибов;

Если вороны прямо на снегу гнездятся, то вскоре придет оттепель;

Когда птицы собираются стайками на верхушках деревьев - морозы продержатся еще длительное время;

Если в небе мало сегодня маленьких птиц, то это обещает скорые снегопады;

Если в этот день в село прибежал заяц - скоро ударят затяжные морозы;

Если 9 января погода ясная и морозная, то год будет урожайный.

Именины сегодня празднует Степан.

Кстати, незамужние девушки в этот день гадают на замужество. Для этого на столе надо рассыпать семена. Если выпадет четное число, то в течение года девушка найдет себе пару, если же нечетное – замуж выйдет не скоро.

Как мы ранее писали, на популярном курорте редкое природное явление создало сказочный пейзаж.