9 січня: найголовніша заборона дня і забобони цієї дати

9 січня православні вшановують святого первомученика Стефана, і архідиякона апостола від сімдесяти, який був побитий камінням за християнську проповідь в Єрусалимі в 34 році.

В народі свято отримало назву Стефанів (Степанів) день і вважався днем пастухів. 9 січня тривали святки і веселі гуляння після Різдва Христового. За повір'ями, дата також була сприятливою для ворожіння незаміжніх дівчат на судженого і шлюб.

Як свідчать церковні передання, Стефан творив великі чудеса і знамення, в Єрусалимі, де широко проповідував. Після того, як еллініста схопили фарисеї, він виступив на суді з промовою про історію єврейського народу, яку представники синагоги розцінили як богохульство. 30-річного Стефана вирішили стратити через камнювання.

Вбивство архідиякона проходила на очах Діви Марії та Івана Богослова - вони стояли на узвишші і молилися за мученика.

Мощі Стефана могли зцілювати людей від хвороб і виганяли злих духів. У Києво-Печерській лаврі зберігається срібна рака з правим перстом святого першомученика.

В день Стефана за традицією вшановували пастухів - зазвичай в цю дату з ними домовлялися про найм і щедро пригощали.

Ще 9 січня особливо доглядали за кіньми - вірили, що якщо їх напоїти "через срібло" у відрі, то тварини будуть міцні і здорові весь рік.

Дівчата влаштовували гадання на весілля. Для цього висипали на стіл насіння і вважали - якщо парне число вийде, то скоро належало йти під вінець з коханим.

Також побутував звичай "ховати" смуток і смуток - дівчата ставили який-небудь посудину в певному місці і по черзі підходили до нього з водою в горщиках і чашах, зливаючи туди рідину, немов змивали тугу з серця.

Суворо заборонялося в цей день виконувати важку роботу - на святки це вважалося гріхом і обіцяло велику біду.

Головні прикмети 9 січня:

Якщо сьогодні дерева покрив іній, значить буде багатий урожай хлібних культур;

Снігопад у цей день обіцяє багатий урожай ягід і грибів;

Якщо ворони прямо на снігу гніздяться, то незабаром прийде відлига;

Коли птахи збираються зграйками на верхівках дерев - морози протримаються ще тривалий час;

Якщо в небі сьогодні мало маленьких птахів, то це обіцяє швидкі снігопади;

Якщо в цей день в село прибіг заєць - скоро вдарять затяжні морози;

Якщо 9 січня погода ясна і морозна, то рік буде врожайний

Сьогодні Іменини святкує Степан.

До речі, незаміжні дівчата в цей день ворожили на заміжжя. Для цього на столі треба розсипати насіння. Якщо випаде парне число, то протягом року дівчина знайде собі пару, якщо непарна – заміж вийде не скоро.

Як ми раніше писали, на популярному курорті рідкісне природне явище створило казковий пейзаж.