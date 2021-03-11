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91-летний Чапкис после тяжелой болезни прогулялся по Киеву

Новина українською → Киев, Четверг 11 марта 2021 11:05
91-летний Чапкис после тяжелой болезни прогулялся по Киеву Григорий Чапкис (фото: instagram.com/gregory_chapkis)
Автор: Светлана Мащенко

91-летний балетмейстер, судья "Танцев со звездами" Григорий Чапкис вышел на прогулку с 42-летним сыном Грегом. Молодой человек прилетел в Украину, когда отец заболел, и теперь помогает ему восстанавливаться.

Об этом хореограф рассказал в своих Instagram-stories

"Мы вышли на улицу для небольшой прогулки", - рассказывает Грег на видео и ведет отца под ручку.

На кадрах видно, что всегда энергичный и активный хореограф испытывает трудности с передвижением.

Чапкис с сыном вышли на прогулку по Киеву (видео: instagram.com/stories/gregchapkis)

Еще на одном видео Грег спрашивает у сидящего на диване отца о его самочувствии. Хореограф переспрашивает из-за проблем со слухом. Интересно, что несмотря на трудности со здоровьем, 91-летний Чапкис "при полном параде" - в рубашке и костюме-тройке.

Сын Чапкиса показал видео с отцом (instagram.com/stories/gregchapkis)

Отметим, что в сентябре прошлого года хореограф женился в четвертый раз. Его избранница младше него на 52 года. От первых двух жен у него есть дочь Лилия и сын Грег, которые продолжают дело отца в Италии и США.

Сын знаменитого хореографа прилетел в Киев из США, когда отец заболел и в который раз был госпитализирован.

Григорий Чапкис попал в больницу с двусторонним воспалением легких еще в декабре. Накануне Нового года его выписали, однако 6 января снова госпитализировали. 8 января врачи сочли его состояние опасным и направили в "Феофанию", но уже 12 января отправили домой. В начале февраля судья "Танцев со звездами" снова попал в больницу.

Ранее мы писали, что сын Григория Чапкиса показал старый дом балетмейстера в Киеве.

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