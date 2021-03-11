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91-річний Чапкіс після важкої хвороби прогулявся по Києву

Новость на русском → Київ, Четвер 11 березня 2021 11:05
91-річний Чапкіс після важкої хвороби прогулявся по Києву Григорій Чапкіс (фото: instagram.com/gregory_chapkis)
Автор: Світлана Мащенко

91-річний балетмейстер, суддя "Танців з зірками" Григорій Чапкіс вийшов на прогулянку з 42-річним сином Грегом. Молодий чоловік прилетів в Україну, коли батько захворів, і тепер допомагає йому відновлюватися.

Про це хореограф розповів у своїх Instagram-stories

"Ми вийшли на вулицю для невеликої прогулянки", - розповідає Грег на відео і веде батька під ручку.

На кадрах видно, що завжди енергійний і активний хореограф відчуває труднощі з пересуванням.

Чапкіс з сином вийшли на прогулянку по Києву (відео: instagram.com/stories/gregchapkis)

Ще на одному відео Грег питає батька про його самопочуття. Хореограф перепитує через проблеми зі слухом. Цікаво, що попри труднощі зі здоров'ям, 91-річний Чапкіс "при повному параді" - в сорочці і костюмі-трійці.

Син Чапкіса показав відео з батьком (instagram.com/stories/gregchapkis)

Зазначимо, що у вересні минулого року хореограф одружився вчетверте. Його обраниця молодша за нього на 52 роки. Від перших двох дружин у нього є дочка Лілія і син Грег, які продовжують справу батька в Італії та США.

Син знаменитого хореографа прилетів до Києва із США, коли батько захворів і вкотре був госпіталізований.

Григорій Чапкіс потрапив у лікарню з двостороннім запаленням легенів ще в грудні. Напередодні Нового року його виписали, однак 6 січня знову госпіталізували. 8 січня лікарі визнали його стан небезпечним і направили у "Феофанію", але вже 12 січня відправили додому. На початку лютого суддя "Танців з зірками" знову потрапив до лікарні.

Раніше ми писали, що син Григорія Чапкіса показав старий будинок балетмейстера в Києві.

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