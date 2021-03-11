91-річний Чапкіс після важкої хвороби прогулявся по Києву

91-річний балетмейстер, суддя "Танців з зірками" Григорій Чапкіс вийшов на прогулянку з 42-річним сином Грегом. Молодий чоловік прилетів в Україну, коли батько захворів, і тепер допомагає йому відновлюватися.

Про це хореограф розповів у своїх Instagram-stories

"Ми вийшли на вулицю для невеликої прогулянки", - розповідає Грег на відео і веде батька під ручку.

На кадрах видно, що завжди енергійний і активний хореограф відчуває труднощі з пересуванням.

Чапкіс з сином вийшли на прогулянку по Києву (відео: instagram.com/stories/gregchapkis)

Ще на одному відео Грег питає батька про його самопочуття. Хореограф перепитує через проблеми зі слухом. Цікаво, що попри труднощі зі здоров'ям, 91-річний Чапкіс "при повному параді" - в сорочці і костюмі-трійці.

Син Чапкіса показав відео з батьком (instagram.com/stories/gregchapkis)

Зазначимо, що у вересні минулого року хореограф одружився вчетверте. Його обраниця молодша за нього на 52 роки. Від перших двох дружин у нього є дочка Лілія і син Грег, які продовжують справу батька в Італії та США.