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94-летняя Елизавета II начала выпускать свой алкоголь

Автор: Светлана Мащенко

Королева Елизавета II решила производить свой алкоголь

Королева Елизавета II запустила собственную линию алкоголя к зимним праздникам. 94-летняя монарх будет радовать подданных авторским джином.

Горячительный напиток называется Sandringham Celebration Gin, пишет западный таблоид Daily Mail.

Известно, что элитный напиток производят на винокурне, что расположена в поместье на севере Норфолка. Емкость бутылки джина 0,5 литра.

Стоит такой "эликсир" от королевы 50 фунтов стерлингов (около 1900 грн). И купить его можно будет через интернет-магазин. Причем доставка для жителей Британии будет бесплатной.

Джин от королевы Елизаветы II (фото: dailymail.co.uk)

Интересно, что выбор джина неслучаен. Поговаривают, что этот напиток является одним из любимых алкогольных напитков королевы Елизаветы II.

Британские СМИ отмечают, что Sandringham Celebration Gin не первый спиртной напиток, который производит королевская семья. В июле 2020 года в Букингемском дворце выпустили коллекцию джина Royal Collection Trust. Прошло всего несколько месяцев, как сын Елизаветы принц Чарльз начал индивидуально выпускать этот же напиток под маркой Highgrove.

Ранее мы писали, что Елизавета II готовится к своему 95-летию передать бразды правления.

Также сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри обставили королеву Елизавету II в вопросе с элитной недвижимостью.

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