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Аферистка из сериала "Изобретая Анну" придумала новый способ заработать

Новина українською →
Четверг 17 февраля 2022 15:55
Аферистка из сериала "Изобретая Анну" придумала новый способ заработать Джулия Гарнер сыгравшая Анну Сорокину (фото: instagram.com/theannadelvey/)
Автор: Сергей Кулик

Мошенница Анна Сорокина, о которой сняли сериал "Изобретая Анну", придумала новый способ заработка.

Соответствующее объявление девушка разместила у себя в Instagram.

В сторис Сорокина предложила журналистам за деньги раскрыть настоящее имя своего любовника, о котором говорилось в сериале, недавно вышедшем на платформе Netflix.

Аферистка из сериала &quot;Изобретая Анну&quot; придумала новый способ заработатьСкриншот из Instagram Анны Делви (фото: instagram.com/theannadelvey/)

"Хотите знать, кто был реальным Чейзом? Медиа, которое заплатит больше всего, получит эксклюзив. Начальная ставка - 10 тысяч долларов. Пишите свои предложение в личные сообщения", - написала Сорокина.

В картине мужчину прозвали Чейзом Сикорски - его роль сыграл актер Саамер Усмани. Однако личность человека в реальной жизни пока не была раскрыта.

Ранее девушка подумывала выпустить свою коллекцию одежды, а сейчас ведет переговоры о документальном фильме и книге о жизни в тюрьме.

В мае 2019 года, после ареста в 2017-м, суд США приговорил Сорокину к плавающему тюремному сроку от 4-12 лет за финансовые махинации и хищение более 200 тысяч долларов. Впоследствии она получила условно-досрочное освобождение менее чем через четыре года заключения.

Анна является гражданкой Германии, но родилась в семье русского дальнобойщика. Сорокина приехала в Нью-Йорк в 2016 году и представлялась окружающим Анной Делви. Девушка заводила богатых друзей и выманивала у них деньги. Также она планировала открыть центр современного искусства имени себя.

Ранее мы писали о самых ожидаемых сериалах 2022 года

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