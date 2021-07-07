Актер Тарас Цымбалюк женился: что известно об избраннице

Украинский актер Тарас Цымбалюк женился. Теперь сердце секс-символа занято. Его супругой стала девушка по имени Тина.

О радостном событии в своей жизни она сообщила на странице в Instagram.

По словам девушки, свадьба состоялась 3 июля, ровно через три года после ее знакомства с Романом. Торжество проходило не в Киеве, а за его пределами.

"Вышла замуж за лучшего парня на свете. 3.07.2021 - ровно 3 года нашим отношениям и отныне день нашего бракосочетания. Отметили в кругу самых близких и родных, вдали от светского Киева", - написала она в соцсети.

Тина сообщила, что взяла фамилию мужа и отныне стала Тиной Цымбалюк.

"Теперь шансов назвать меня Тоней у нерадивых журналистов и случайных знакомых не осталось (из-за сочетания Антоненко Тина я иногда получалась Тоней) прошу любить и жаловать Тину Цымбалюк", - написала Тина.

Роман Цымбалюк женился (фото: instagram.com/tina_tsymbaliuk)

Что известно об избраннице актера

Судя по соцсети Тины, она работает визажистом, следит за своим здоровьем и телом, а также любит путешествовать. Очень часто в соцсети она публикует откровенные фотографии ее фигуры. Также на ее страничке очень много фотографий с Тарасом.

Тина любит откровенные фото (фото: .instagram.com/tina_tsymbaliuk)