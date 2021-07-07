ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Актер Тарас Цымбалюк женился: что известно об избраннице

Новина українською →
Киев, Среда 07 июля 2021 13:14
Актер Тарас Цымбалюк женился: что известно об избраннице Фото: Тарас Цымбалюк женился (facebook.com.tarasactor)
Автор: Людмила Жукова

Украинский актер Тарас Цымбалюк женился. Теперь сердце секс-символа занято. Его супругой стала девушка по имени Тина.

О радостном событии в своей жизни она сообщила на странице в Instagram.

По словам девушки, свадьба состоялась 3 июля, ровно через три года после ее знакомства с Романом. Торжество проходило не в Киеве, а за его пределами.

"Вышла замуж за лучшего парня на свете. 3.07.2021 - ровно 3 года нашим отношениям и отныне день нашего бракосочетания. Отметили в кругу самых близких и родных, вдали от светского Киева", - написала она в соцсети.

Тина сообщила, что взяла фамилию мужа и отныне стала Тиной Цымбалюк.

"Теперь шансов назвать меня Тоней у нерадивых журналистов и случайных знакомых не осталось (из-за сочетания Антоненко Тина я иногда получалась Тоней) прошу любить и жаловать Тину Цымбалюк", - написала Тина.

Актер Тарас Цымбалюк женился: что известно об избранницеРоман Цымбалюк женился (фото: instagram.com/tina_tsymbaliuk)

Что известно об избраннице актера

Судя по соцсети Тины, она работает визажистом, следит за своим здоровьем и телом, а также любит путешествовать. Очень часто в соцсети она публикует откровенные фотографии ее фигуры. Также на ее страничке очень много фотографий с Тарасом.

Актер Тарас Цымбалюк женился: что известно об избранницеАктер Тарас Цымбалюк женился: что известно об избранницеАктер Тарас Цымбалюк женился: что известно об избранницеТина любит откровенные фото (фото: .instagram.com/tina_tsymbaliuk)

Как мы писали ранее, Никитюк получила неожиданное предложение от Холостяка Заливако.

Читайте LITE в Google News
Тарас Цымбалюк
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Сын Андрея Шевченко стал футбольной звездой в Англии и может никогда не сыграть за сборную Украины
Сын Андрея Шевченко стал футбольной звездой в Англии и может никогда не сыграть за сборную Украины