ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Актор Тарас Цимбалюк одружився: що відомо про обраницю

Новость на русском →
Київ, Середа 07 липня 2021 13:14
Актор Тарас Цимбалюк одружився: що відомо про обраницю Фото: Тарас Цимбалюк одружився (facebook.com. tarasactor)
Автор: Людмила Жукова

Український актор Тарас Цимбалюк одружився. Тепер серце секс-символу зайнято. Його дружиною стала дівчина на ім'я Тіна.

Про радісну подію у своєму житті вона повідомила на сторінці в Instagram.

За словами дівчини, весілля відбулося 3 липня, рівно через три роки після її знайомства з Романом. Торжество проходило не в Києві, а за його межами.

"Вийшла заміж за кращого хлопця на світі. 3.07.2021-рівно 3 роки нашим відносинам і відтепер день нашого одруження. Відзначили в колі найближчих і рідних, далеко від світського Києва", - написала вона в соцмережі.

Тіна повідомила, що взяла прізвище чоловіка і відтепер стала Тіною Цимбалюк.

"Тепер шансів назвати мене Тонею у недбайливих журналістів і випадкових знайомих не залишилося (через поєднання Антоненка Тіна я іноді виходила Тонею) прошу любити і жалувати Тіну Цимбалюк", - написала Тіна.

Актор Тарас Цимбалюк одружився: що відомо про обраницюРоман Цимбалюк одружився (фото: instagram.com/tina_tsymbaliuk)

Що відомо про обраницю актора

Судячи з соцмережі Тіни, вона працює візажистом, стежить за своїм здоров'ям і тілом, а також любить подорожувати. Дуже часто в соцмережі вона публікує відверті фотографії її фігури. Також на її сторінці дуже багато фотографій з Тарасом.

Актор Тарас Цимбалюк одружився: що відомо про обраницюАктор Тарас Цимбалюк одружився: що відомо про обраницюАктор Тарас Цимбалюк одружився: що відомо про обраницюТіна любить відверті фото (фото:. instagram.com/tina_tsymbaliuk)

Як ми писали раніше, Никитюк отримала несподівану пропозицію від Холостяка Заливако.

Читайте LITE в Google News
Тарас Цымбалюк
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Син Андрія Шевченка став футбольною зіркою у Англії і може ніколи не зіграти за збірну України
Син Андрія Шевченка став футбольною зіркою у Англії і може ніколи не зіграти за збірну України