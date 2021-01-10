Алан Бадоев празднует юбилей в дорогущей вилле на Доминикане: яркие фото

Который год подряд Алан Бадоев не изменяет своим традициям и весь январь проводит в отпуске. В этом году повод для отдыха более чем весомый, ведь 10 января знаменитому украинскому режиссеру исполняется 40 лет.

Интересно, что именинник планировал отдохнуть в Индонезии, но в самый последний момент круто поменял свои планы и оказался в Доминиканской Республике. Внезапное решение было продиктовано карантином и закрытием границ на Бали.

Первая остановка Бадоева перед празднованием юбилея была в вилле в Лас-Терренас, на побережье Punta Bonita, настоящий карибский шарм.

"Каждая секунда, которую ты проживаешь, должна быть очень ценна для тебя. И если ты живешь свой день, то живи его так, чтобы тебе очень нравилось. Гедонизм должен быть во всем!" - говорит Алан.

Алан Бадоев на Доминикане (фото: Secret Service Entertainment Agency)

Дальше режиссер перебрался в спрятанный в джунглях бутиковый отель в колониальном стиле The Peninsula House. Алан всегда питал особую любовь именно к отелям бутикового типа, ведь для него "идеальный отель - это прежде всего история, возможность быть в уюте и в том, что недоступно для всех".

Отметим, что этот дом в стиле благородной чарлстон-архитектуры 18 века, расположенный на удаленном склоне холма на высоте 300 метров над уровнем моря. Каждый из шести люкс-номеров оформлен в индивидуальном стиле. В холле гостей встречает сундук, наполненный практически музейными артефактами - от экспонатов эпохи Людовика XIV до старинных тибетских молитвенников.

Дело в том, что владелица виллы - француженка Мари-Клод Тибо - заядлый коллекционер антиквариата и предметов искусства. Имена других знаменитых гостей отеля держатся в тайне.

Ну а непосредственно 40-летие Бадоев встретит камерно - в маленькой компании самых близких людей, на частном побережье Esperanza Residence у океана.

Алан Бадоев празднует юбилей на Доминикане (фото: Secret Service Entertainment Agency)

Кстати, читайте о том, где проводят праздники украинские звезды.