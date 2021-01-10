Алан Бадоєв святкує ювілей у дорогій віллі на Домінікані: яскраві фото

Котрий рік поспіль Алан Бадоєв не зраджує своїм традиціям і весь січень проводить у відпустці. В цьому році привід для відпочинку більш ніж вагомий, адже 10 січня, знаменитому українському режисерові виповнюється 40 років.

Цікаво, що іменинник планував відпочити в Індонезії, але в останній момент круто змінив свої плани й опинився в Домініканській Республіці. Раптове рішення було продиктоване карантином і закриттям кордонів на Балі.

Перша зупинка Бадоєва перед святкуванням ювілею була у віллі в Лас-Терренас, на узбережжі Punta Bonita, справжній карибський шарм.

"Кожна секунда, яку ти проживаєш, повинна бути дуже цінна для тебе. І якщо ти живеш свій день, то живи так, щоб тобі дуже подобалося. Гедонізм повинен бути у всьому!" - каже Алан.

Алан Бадоєв на Домінікані (фото: Secret Service Entertainment Agency)

Далі режисер перебрався у захований в джунглях бутиковий готель у колоніальному стилі The Peninsula House. Алан завжди мав особливу любов саме до готелів бутікового типу, адже для нього "ідеальний готель - це насамперед історія, можливість бути в затишку та в те, що недоступно для всіх".

Зазначимо, що цей будинок в стилі благородної чарлстон-архітектури 18 століття, розташований на віддаленому схилі пагорба на висоті 300 метрів над рівнем моря. Кожен з шести люкс-номерів оформлений в індивідуальному стилі. У холі гостей зустрічає скриня, наповнена практично музейними артефактами - від експонатів епохи Людовика XIV до старовинних тибетських молитовників.

Річ у тому, що власниця вілли - француженка Марі-Клод Тібо - завзятий колекціонер антикваріату і предметів мистецтва. Імена інших знаменитих гостей готелю тримаються в таємниці.

Ну а безпосередньо 40-річчя Бадоєв зустріне камерно - в маленькій компанії найбільш близьких людей, на приватному узбережжі Esperanza Residence біля океану.

Алан Бадоєв святкує ювілей на Домінікані (фото: Secret Service Entertainment Agency)

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