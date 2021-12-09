Сыну это зашло: Александр Педан рассказал, как для детей сделать спорт веселым хобби

Хочешь приобщить детей к зарядке - стань примером

Педан со своей супругой воспитывает двоих детей, и с гордостью отмечает, что в вопросе спорта просто сам стал примером для сына и дочери.

Так, по статистике, если родители не занимаются спортом, то почти 80% детей им тоже заниматься на постоянной основе не будут. Но если же заинтересовать их тренироваться вместе, то результат превзойдет все ожидания. Александр по такому принципу и действовал.

Шоумен и общественный деятель рассказал, что перепробовал множество видов спорта, а сейчас с радостью констатирует - таки смог сформировать у детей положительное отношение к физической активности.

Александр Педан с семьей (фото: instagram.com/pedanos)

Укрепление организма для детей как веселое хобби

"Мы с женой думали, куда отдать сына Марика. Он попытался ходить на футбол по голландской системе, потом было плаванье. Последние два года я подсел на скалодром, видел там много деток, и, пообщавшись с Инной, отдал сына туда", - говорит Педан.

Для соблюдения безопасности при покорении отвесной поверхности на скалодроме и выработки правильной техники с сыном занимается тренер.

Такое активное хобби продолжается уже 4 месяца, а тренировки проходят дважды в неделю и длятся час.

Александр Педан с сыном (фото: instagram.com/pedanos)

"Занятие состоит не только из лазания. Сначала разогрев, разминка, потом квесты, разные эстафеты", - описывает Александр спортивное увлечение сына.

Между тем, уже отчетливо видны результаты - мальчик очень вытянулся и окреп за это время.

"Мышцы формируются на глазах. Также он лучше контролирует свое тело, умеет прыгать, спрыгивать, правильно падать, группироваться. А главное, сыну это зашло", - рассказал ведущий.

Время от времени Педан попадает с сыном на парные тренировки, и тогда на скалодроме даже устраивают соревнования.

Александр Педан на скалодроме покоряет вершину (фото: instagram.com/pedanos)

"Почему-то чаще побеждает Марик. Но, как правило, даже если я прихожу, то можем размяться вместе, а потом расходимся в разные уголки. Присутствие родителей мешает, сын отвлекается", - отмечает шоумен и лидер спортивного движения JuniorZ.

Спортивные инициативы от Педана для маленьких украинцев

Педан также на днях в Киеве принял участие в форуме-выставке "Здоровые дети - здоровая нация. Инновации в физической культуре", на которой презентовали концепцию уроков физкультуры.

Александр Педан на Форуме-выставке "Здоровые дети - здоровая нация" (фото: mon.gov.ua)

Само же мероприятие стало результатом сотрудничества его спортивного движения JuniorZ, Комитета по физическому воспитанию и спорту МОН Украины и Научного государственного учреждения "Институт модернизации содержания образования".

На Форме школьники и учителя физкультуры опробовали презентационные площадки с 11 вариативными модулями, среди которых орудия для флорбола, бадминтона, алтимат фрисби и другие.

На Форуме "Здоровые дети - здоровая нация" представили обновленную концепцию уроков физкультуры (фото: mon.gov.ua)