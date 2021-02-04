Алена Шоптенко соблазнила эротичной стрип пластикой в полумраке

Знаменитый украинский хореограф Алена Шоптенко продемонстрировала невероятно чувственный танец. Она решила добавить к аргентинскому танго элементы стрип пластики - и получилось фантастически.

Танцовщица поделилась в Instagram видео, на котором она в полумраке и облачении дыма эротично двигается под нежную музыку.

33-летняя Шоптенко говорит, что с детства любит сочетать, казалось бы, несочетаемые вещи, и смотреть, что из этого выйдет.

"В детстве у меня была любимая игра. Я брала любые 2 вещи, разбирала их, брала, как мне казалось, лучшие их части (ну или те, что отделялись) и компоновала между собой. В итоге получалось усовершенствованная модель, как я считала, которая может и не применима, зато точно лучше", - пишет Шоптенко.

Она добавила, что в танце это стало ее любимым приемом.

"Я нашла себя именно в соединении абсолютно разных танцевальных стилей между собой. В этот раз аргентинское танго с партером стрип пластики. Как вам такой эксперимент?" - поинтересовалась хореограф.

Алена Шоптенко исполнила эротичный танец (видео: instagram.com/alena_shoptenko)

Алена Шоптенко много лет выходила на паркет "Танцев со звездами", а в первом сезоне - в 2006-м - выиграла проект в паре с тогда еще комиком - Владимиром Зеленским.

В июне 2013 года Елена вышла замуж за танцора Дмитрия Дикусара. Они развелись в 2016 году. Вторым мужем хореографа стал бизнесмен Алексей Иванов. 9 июня 2018 года Шоптенко родила сына Алексея.

А недавно она заявила, что сезон "Танцев со звездами" 2020 станет для нее последним.