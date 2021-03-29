Алину Гросу после горячих танцев заподозрили в беременности

25-летнюю певицу Алину Гросу заподозрили в беременности из-за выпирающего живота в облегающем платье.

Подозрения поклонников вызвали танцы артистки, которые стали частью нового клипа на украиноязычную песню "Міріада". Гросу выложила отрывок из видеоряда в Instagram , который и вызвал вопросы.

"Начинаем утро с танцев, ведь это понедельник и надо максимально поднимать себе настроение на всю неделю. Ты мои крылья, моя изменчивая слабость. С тобой любовь Мириада, сладкая дикая ламбада", - подписала Алина ролик.

Вместе с подтанцовкой артистка активно двигалась на камеру. На ней было облегающее черное платье с корсетом.

Именно наряд и вызвал вопросы по поводу изменившейся фигуры девушки.

Алину Гросу заподозрили в беременности после зажигательного танца

Пользователи сети посчитали, что Гросу беременна, но Алина в комментариях ответила отрицательно.

Скриншот: Алину Гросу спросили, не беременна ли она