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Алину Гросу после горячих танцев заподозрили в беременности

Новина українською → Киев, Понедельник 29 марта 2021 18:09
Алину Гросу после горячих танцев заподозрили в беременности Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)
Автор: Светлана Мащенко

25-летнюю певицу Алину Гросу заподозрили в беременности из-за выпирающего живота в облегающем платье.

Подозрения поклонников вызвали танцы артистки, которые стали частью нового клипа на украиноязычную песню "Міріада". Гросу выложила отрывок из видеоряда в Instagram, который и вызвал вопросы.

"Начинаем утро с танцев, ведь это понедельник и надо максимально поднимать себе настроение на всю неделю. Ты мои крылья, моя изменчивая слабость. С тобой любовь Мириада, сладкая дикая ламбада", - подписала Алина ролик.

Вместе с подтанцовкой артистка активно двигалась на камеру. На ней было облегающее черное платье с корсетом.

Именно наряд и вызвал вопросы по поводу изменившейся фигуры девушки.

Алину Гросу заподозрили в беременности после зажигательного танца

Пользователи сети посчитали, что Гросу беременна, но Алина в комментариях ответила отрицательно.

Алину Гросу после горячих танцев заподозрили в беременности

Скриншот: Алину Гросу спросили, не беременна ли она

К слову, недавно Алина показала свой новый образ с афрокосичками. На такое перевоплощение певица пошла ради нового клипа.

Напомним, что Алина Гросу развелась со своим супругом Александром Комковым вскоре после бракосочетания. Поженились они летом 2019 года. Через полгода пара разбежалась, а еще через полгода открыто об этом заявила.

А некоторое время назад артистка заявила, что встречается с российским актером Романом Полянским.

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