Аліну Гросу після гарячих танців запідозрили у вагітності

25-річну співачку Аліну Гросу запідозрили у вагітності через живіт, який випирав у відвертій сукні.

Підозри шанувальників викликали танці артистки, які стали частиною нового кліпу на україномовну пісню "Міріада". Гросу виклала уривок з відеоряду Instagram , який і викликав питання.

"Починаємо ранок з танців, адже це понеділок і треба максимально підіймати собі настрій на весь тиждень. Ти мої крила, моя зрадлива слабкість. З тобою любов Міріада, солодка дика ламбада", - підписала Аліна ролик.

Разом з танцпідтримкою артистка активно рухалася на камеру. На ній було обтисле чорне плаття з корсетом.

Саме вбрання і викликало питання з приводу зміненої фігури дівчини.

Аліну Гросу запідозрили у вагітності після запального танцю

Користувачі мережі порахували, що Гросу вагітна, але Аліна коментарях відповіла негативно.

Скріншот: Аліну Гросу запитали, чи не вагітна вона