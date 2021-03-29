Аліну Гросу після гарячих танців запідозрили у вагітності
25-річну співачку Аліну Гросу запідозрили у вагітності через живіт, який випирав у відвертій сукні.
Підозри шанувальників викликали танці артистки, які стали частиною нового кліпу на україномовну пісню "Міріада". Гросу виклала уривок з відеоряду Instagram, який і викликав питання.
"Починаємо ранок з танців, адже це понеділок і треба максимально підіймати собі настрій на весь тиждень. Ти мої крила, моя зрадлива слабкість. З тобою любов Міріада, солодка дика ламбада", - підписала Аліна ролик.
Разом з танцпідтримкою артистка активно рухалася на камеру. На ній було обтисле чорне плаття з корсетом.
Саме вбрання і викликало питання з приводу зміненої фігури дівчини.
Аліну Гросу запідозрили у вагітності після запального танцю
Користувачі мережі порахували, що Гросу вагітна, але Аліна коментарях відповіла негативно.
Скріншот: Аліну Гросу запитали, чи не вагітна вона
До речі, нещодавно Аліна показала свій новий образ з афрокосичками. На таке перевтілення співачка пішла заради нового кліпу.
Нагадаємо, що Аліна Гросу розлучилася зі своїм чоловіком Олександром Комковим незабаром після одруження. Одружилися вони влітку 2019 року. Через пів року пара розбіглася, а ще через пів року відкрито про це заявила.
А деякий час тому артистка заявила, що зустрічається з російським актором Романом Полянським.