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Аліну Гросу після гарячих танців запідозрили у вагітності

Новость на русском → Київ, Понеділок 29 березня 2021 18:09
Аліну Гросу після гарячих танців запідозрили у вагітності Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)
Автор: Світлана Мащенко

25-річну співачку Аліну Гросу запідозрили у вагітності через живіт, який випирав у відвертій сукні.

Підозри шанувальників викликали танці артистки, які стали частиною нового кліпу на україномовну пісню "Міріада". Гросу виклала уривок з відеоряду Instagram, який і викликав питання.

"Починаємо ранок з танців, адже це понеділок і треба максимально підіймати собі настрій на весь тиждень. Ти мої крила, моя зрадлива слабкість. З тобою любов Міріада, солодка дика ламбада", - підписала Аліна ролик.

Разом з танцпідтримкою артистка активно рухалася на камеру. На ній було обтисле чорне плаття з корсетом.

Саме вбрання і викликало питання з приводу зміненої фігури дівчини.

Аліну Гросу запідозрили у вагітності після запального танцю

Користувачі мережі порахували, що Гросу вагітна, але Аліна коментарях відповіла негативно.

Аліну Гросу після гарячих танців запідозрили у вагітності

Скріншот: Аліну Гросу запитали, чи не вагітна вона

До речі, нещодавно Аліна показала свій новий образ з афрокосичками. На таке перевтілення співачка пішла заради нового кліпу.

Нагадаємо, що Аліна Гросу розлучилася зі своїм чоловіком Олександром Комковим незабаром після одруження. Одружилися вони влітку 2019 року. Через пів року пара розбіглася, а ще через пів року відкрито про це заявила.

А деякий час тому артистка заявила, що зустрічається з російським актором Романом Полянським.

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