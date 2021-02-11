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Алину Гросу засекли в объятиях российского актера: певица заинтриговала заявлением

Автор: Людмила Жукова

Украинская певица Алина Гросу опубликовала анонс нового клипа на песню "Полотенце". На кадрах из нового видео она стоит с российским актером Романом Полянским. Парочка обнимается и нежно на друг друга смотрит. Поклонники сразу же заподозрили роман между Алиной и россиянином.

Кадры появились на странице Instagram Гросу.

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Алина Гросу и Роман Полянский (фото: instagram.com/alina_grosu)

Гросу решила подогреть слухи о романтических отношениях и опубликовала черно-белый снимок, на котором актер целует ее в лоб.

"Ответ не очевиден?" – спросила артистка.

Гросу ответила на слухе о романе с россиянином (Скриншот)

В комментариях к серии фото поклонники написали Алине массу комплиментов и отметили, что они с Романом прекрасно смотрятся, как пара.

  • Какая вы красивая пара, может, вы уже наконец-то поженитесь.
  • Они будут вместе, я знаю.
  • Какая красивая пара, я не знаю и не вникала вместе вы или нет. Но, по-моему, на фото прекрасно видно, что вы созданы друг для друга.
  • Какая красивая пара, жду свадьбы!

Напомним, что Алина Гросу развелась со своим супругом Александром Комковым вскоре после бракосочетания. Грандиозная свадьба состоялась летом 2019 года. Через полгода пара разбежалась, но еще почти полгода певица хранила это в секрете.

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