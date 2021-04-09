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Alyona Alyona ответила хейтерам на свое фото в стиле ню: это двойные стандарты!

Новина українською → Пятница 09 апреля 2021 12:29
Alyona Alyona ответила хейтерам на свое фото в стиле ню: это двойные стандарты! Фото: Alyona Alyona ответила хейтерам (facebook.com.alyonaalyona.official)
Автор: Людмила Жукова

Украинская рэперша Alyona Alyona (настоящее имя Алена Савраненко) полностью обнажилась для нового "патриотического" фото. Но такая откровенная фотосессия понравилась не всем. Некоторым совсем пришлось не по душе, что звезда прикрыла наготу флагом Украины.

После волны критики и хейта певица ответила недоброжелателям в эфире "Сніданку з 1+1".

По словам певицы, комментарии ее совсем не обидели, она хотела "показать, насколько в Украине есть много двойных стандартов".

"Во-первых, я не хотела ничьи чувства обидеть. А во-вторых, эти люди живут в своей маленькой капсуле такого патриотизма, любви к Украине и никогда не были на Майдане и не видели, что в любом сувенирном магазине продаются трусы с флагом Украины, чем это не унижение? Для меня это двойные стандарты. Я говорю о важных вещах. Так же, что касается моей внешности и о чем я читаю рэп. Какая разница с какой внешностью человек читает о важных вещах. Но для людей это важно. Это двойные стандарты", - высказалась звезда.

Также Alyona Alyona отметила, что совсем не имела мысли кого-либо обидеть откровенной фотографией.

Alyona Alyona ответила хейтерам на свое фото в стиле ню: это двойные стандарты!Alyona Alyona разделась для патриотического фото (nstagram.com/alyona.alyona.official)

"Мне это близко. Я выбрала то фото, которое близко мне, потому что я также переживаю за свое государство. Я участвую во многих социнициативах, я занимаюсь благотворительностью. Для изменения общества к лучшему. Для меня эта фотография, во-первых, она имела большой фидбэк в моем сердце, потому что это красиво, во-вторых, она провокационная. То есть внимание будет привлечено. Мой меседж услышит больше людей. Если кто-то из них обидится, простите, я не хотела вас обидеть. Но если 30% обидятся, то 70% — услышит этот месседж ", — отметила Алена.

Напомним, что Alyona Alyona была участницей "Танцев со звездами" 2020, где вызывала фурор, в том числе воздушным венским вальсом.

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