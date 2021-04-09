Alyona Alyona відповіла хейтерам на своє фото в стилі ню: це подвійні стандарти

Українська реперка Alyona Alyona (справжнє ім'я Олена Савраненко) повністю оголилася для нового "патріотичного" фото. Але така відверта фотосесія сподобалася не всім. Деяким зовсім не припало до душі, що зірка прикрила наготу прапором України.

За словами співачки, коментарі її зовсім не образили, вона хотіла показати, "скільки в Україні є багато подвійних стандартів".

"По-перше, я не хотіла нічиї почуття образити. А по-друге, ці люди живуть у своїй маленькій капсулі такого патріотизму, любові до України та ніколи не були на Майдані і не бачили, що в будь-якому сувенірному магазині продаються труси з прапором України, чим це не приниження? Для мене це подвійні стандарти. Я кажу про важливі речі. Так, що стосується моєї зовнішності і про що я читаю реп. Яка різниця з якою зовнішністю людина читає про важливі речі. Але для людей це важливо. Це подвійні стандарти", - висловилася зірка.

Також Alyona Alyona зазначила, що зовсім не мала думки кого-небудь образити відвертою фотографією.

Alyona Alyona роздяглася для патріотичного фото (nstagram.com/alyona.alyona.official)

"Мені це близько. Я вибрала те фото, яке близьке мені, тому що я також переживаю за свою державу. Я беру участь у багатьох соцініціативах, я займаюся благодійністю. Для зміни суспільства на краще. Для мене ця фотографія, по-перше, вона мала великий фідбек у моєму серці, тому що це красиво, по-друге, вона провокаційна. Тобто увага буде привернута. Мій меседж почує більше людей. Якщо хтось з них образиться, вибачте, я не хотіла вас образити. Але якщо 30% образяться, то 70% — почує цей меседж ", — зазначила Олена.