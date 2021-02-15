Alyona Alyona рассказала о своем новом романе: мне все равно, что скажут все

Украинская рэперша Alyona Alyona в день Святого Валентина сделала признание о своей влюбленности. Артистка написала очень откровенный пост, но не показала лицо своего избранника.

Артистка не назвала имени своего избранника, но опубликовала фотографии с ним.

"Я познакомилась с ним: не старшим, не большим, не статусным. И утонула. Я не могу объяснить, что произошло и почему. И мне все равно, что скажут все. И будут говорить вообще. Я просто счастлива, я нужна, я могу отдавать накопленную любовь просто так. Никаких анкет или собеседований. Снег нас просто объединил в одном месте в одно время и закопал под своей любовью. А мы и рады. Ведь все интересное впереди", - поделилась чувствами Alyona Alyona.

По словам певицы, их с любимым объединила любовь к кофе.

"Нас объединило кофепитие. И я хочу, чтобы вас оно объединяло также, поэтому от всей души хочу подарить кому-то 2 чашечки, 2 стика кофе и конфетки к ним. Чтобы получить романтический пак, нужно всего лишь оставить сердечко в комментариях и романтический рандом выберет счастливчиков в следующее воскресенье. Хочу, чтобы вы вспомнили, что вас объединило и могли спокойно помечтать о светлом и счастливом будущем", - написала артистка.

Alyona Alyona призналась в любви бойфренду